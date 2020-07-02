Режим самоизоляции снимать только начали, и поэтому вопрос о том, какие госуслуги можно получить дистанционно и как воспользоваться этим правом, остается актуальным.

В настоящее время практически за любой услугой можно обратиться через личный кабинет на портале госуслуг или на сайте Пенсионного фонда. Учитывая, что учреждения социальной сферы в Чечне обеспечены самыми современными информационными технологиями, здесь можно решить эти вопросы дистанционно даже в удаленных населенных пунктах.

Сервисы охватывают большинство направлений деятельности соцслужб. Так, на портале госуслуг можно записаться к врачу, получить права и зарегистрировать машину, узнать количество баллов на пенсионном счете, проверить, нет ли долгов перед государством, и даже подать заявление в ЗАГС. Вся информация относительно пенсионного обеспечения и других социальных выплат доступна и в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Воспользоваться кабинетом могут не только пенсионеры, но и граждане, которые еще только формируют свою пенсию или имеют право на другие социальные выплаты.

Пенсионеры и предпенсионеры получат справки; работающие граждане - сведения о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и отчислениях работодателей на пенсию. Семьи с сертификатом на материнский капитал найдут информацию о состоянии лицевого счета. Электронный кабинет также позволяет обратиться за оформлением большинства выплат и управлять их предоставлением. К примеру, можно подать заявление о смене способа доставки пенсии, оформить выплаты по уходу за пенсионером, ребенком-инвалидом или инвалидом с детства 1 группы. Также есть возможность подать заявление от лица законного представителя - родителя, усыновителя, опекуна или попечителя.

В период самоизоляции многие функции были переведены в цифровой формат. Это оказалось очень удобным и востребованным нововведением. Сохранятся ли такие методы работы после того, как все ограничения окончательно снимут?

На этот вопрос однозначно ответил председатель правления Пенсионного фонда России Максим Топилин. В одном из интервью он сказал, что "все функции, переведенные в дистанционный режим, сохранятся. Пенсионным фондом России сейчас на основании в том числе и приобретенного опыта готовится ряд законодательных инициатив, связанных прежде всего с технологией назначения различных пенсий, ежемесячных денежных выплат, продления выплат без участия человека, то есть на основании тех данных, которые у нас есть".

Если есть необходимость лично посетить офис, лучше воспользоваться сервисом предварительной записи и прийти к назначенному времени. Сервис позволяет перенести или отменить запись.

Нередко человек испытывает сложности, когда пытается разобраться во всех нюансах назначений тех или иных пособий и выплат. Сотрудники Пенсионного фонда готовы дать будущим пенсионерам, родителям и другим категориям граждан все необходимые разъяснения.

Руководство и специалисты территориальных органов ПФР периодически выступают в средствах массовой информации, в частности на телевидении и радио. Во всех газетах республиканского уровня и в ряде муниципальных изданий публикуются материалы, в которых подробно рассказывается о возможности обращения за назначением пенсий через "Личный кабинет застрахованного лица" на сайте ПФР и Единый портал государственных услуг, о назначении пенсии по сведениям индивидуального лицевого счета.

В настоящее время практически за любой услугой можно обратиться через личный кабинет на портале госуслуг или на сайте Пенсионного фонда

Сотудники Пенсионного фонда Чеченской Республики стремятся обеспечить максимальный комфорт для населения при решении всех вопросов, касающихся их компетенции. Сложности, которые были вызваны распространением вируса, стали катализатором для мощнейшего прорыва в цифровизации услуг и всей деятельности ведомства. Если раньше Пенсионный фонд шел к модернизации своих функций планомерно, рассчитав все шаги на долгую перспективу, то ситуация с распространением коронавируса значительно ускорила процесс перехода на новый цифровой уровень оказания услуг населению. Республиканское отделение ПФР в этом движении занимает одно из лидирующих мест в стране, качественно, оперативно и в срок выполняя все поставленные задачи по осуществлению мер социальной поддержки населению.