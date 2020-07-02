Какими спецэффектами встречает Минск День Независимости

Вспоминаются летние зори солнечной Беларуси, когда в конце минувшего столетия впервые отмечался в стране 3 июля День Независимости. Молодежь и ветераны в этот день были настроены, судя по музыкальному сопровождению, на одну волну. Из окон домов, приглушенные динамиками, доносились знакомые мотивы "С лейкой и блокнотом" или "Брестская улица", которую, к слову, неподражаемо исполнял Леонид Утесов.

Бессмертные дни Великой Победы жители непокоренной Беларуси встречаются уже который год подряд в начале июля, чтобы еще раз отдать дань всем тем, кто стал примером мужества и героизма, силы и сплоченности советского народа.

Гармония красоты и величия подвигов старших поколений в очередную годовщину празднования Дня Независимости становится в эти дни и торжествующей симфоний жизни, утверждают белорусские обозреватели.

Программа главных праздничных мероприятий в наступающую пятницу начнется в Минске с патриотического шествия "Беларусь помнит!", который пройдет по проспекту Независимости до площади Победы и завершится церемонией возложения цветов к Вечному огню, сообщает БЕЛТА.

А сами развлекательные мероприятия в городе стартуют уже в полдень. На площадке у Дворца спорта развернется, например, выставка-ярмарка "Зроблена ў Беларусі". Помимо шопинга и интерактива минчане и гости столицы смогут и подкрепиться - здесь организуют зону фуд-корта. Уникальное шоу в акватории реки Свислочь ждет в этот день минчан и гостей столицы, где уже около месяца в тестовом режиме работает новый светомузыкальный фонтан, выполненный в форме прямоугольника длиной 90 метров и шириной 16 метров.

По замыслу авторов проекта, водную феерию образуют около 200 струй, которые поднимаются на высоту до 30 метров. А сам комплекс, который оснащен лазерной системой для проецирования изображения на водную гладь, чередуясь, будет воспроизводить то бегущую дорожку, то веер и лилию, либо поворотные и вращающиеся струи.

После столь грандиозного танца водяных эффектов эстафету зрелищ перехватят мастера-пиротехники. Сразу из восьми точек столицы небо одновременно раскрасит праздничный фейерверк. Зрители могут выбрать наиболее удобное место для наблюдения в сквере "Старостинская Слобода", в столичных парках Победы, Челюскинцев, Янки Купалы, Уго Чавеса, либо на площадке у "Чижовка-Арены".

Кроме того, технику гражданского назначения можно оценить в эти дни и на выставке "Судьба гигантов" на Октябрьской площади. На ней будут представлены 76 образцов техники отечественных промышленных гигантов, среди которых Минский тракторный завод, "Амкодор", БЕЛАЗ, "Бобруйскагромаш", "Белкоммунмаш", "БЕЛДЖИ". В экспозицию войдут и новинки производства, опытные и серийные образцы, а также первые модели, которые сошли с конвейеров легендарных заводов более 65 лет назад.

Кстати, те, кто остался в восторге от фейерверка на 9 Мая в Минске в этом году, "точно не будут разочарованы - шоу обещают сделать не хуже. Будет использовано современное оборудование", - заверяют городские власти.

Чуть позже, в 21:00, у стелы "Минск - город-герой" начнется праздничный гала-концерт "Беларусь бязмежная" с участием популярных артистов эстрады, известных хореографических коллективов. Организаторы торжеств предупреждают, что тем, кто не сможет посетить основные точки праздничного действа, не стоит расстраиваться. Ведь мероприятия, посвященные Дню Независимости, пройдут во всех районах двухмиллионного мегаполиса, уточняет агентство.