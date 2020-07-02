Имя поэта Евгения Полякова я впервые узнал от писателя-фронтовика Андрея Михайловича Туркова.

Женя Поляков в детстве с двоюродной сестрой. Москва, 1927 год. Фото: Из личного архива Дмитрия Шеварова

Андрей и Евгений учились в Литинституте. Женя поступил в 1939 году и в 1941-м ушел добровольцем на фронт.

Туркова призвали в 43-м. Незадолго до этого он увидел телеграмму, висевшую в институтском коридоре, и запомнил ее текст на всю жизнь: "МОСКВА ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНСТИТУТ МОЙ МАЛЬЧИК ЕВГЕНИЙ ПОЛЯКОВ УБИТ МАМА".

Евгений погиб в Сталинграде, и в поисках сведений о нем я зашел на сайт музея "Сталинградская битва". Там я встретил вот этот рассказ.

"Мой дядя, Евгений Сергеевич Поляков, погиб в Сталинграде в октябре 1942 года. Я мало знаю о нем, хотя меня назвали Евгением в честь него по настоянию моей бабушки, его матери, Анны Андриановны Поляковой.

Крестившись уже взрослым, я взял себе святое имя Сергий, в честь моего деда, отца Евгения. Недавно, разбирая бумаги, я нашел часть семейного архива. Там были письма, фотографии, стихи, похоронка.

Моя бабушка всю жизнь отказывалась верить в гибель сына, уверяла всех и себя, что Женя пропал без вести.

Его жизнь была проста и коротка. Родился в Москве в 1920 году - ровно 100 лет назад! - окончил школу, работал художником в ТЮЗе, одновременно учась на заочном отделении Литинститута.

Я провел детство там же, где жил Женя, - на 1-й Брестской, д. 36, в 7-й квартире на 2-м этаже, в маленькой комнатушке коммунальной квартиры. Каждое 9 Мая обязательно захожу во дворик этого сохранившегося до сих пор дома.

Женя служил переводчиком в 39-й Гвардейской стрелковой дивизии, потерявшей более половины состава под Сталинградом. Погиб 25 октября 1942 года. Ему был 21 год. Жениться не успел.

13 сентября 42-го, Женя писал моему отцу: "Милый мой братишка, береги маму".

Не беспокойся, Женя, я проживу твою жизнь за тебя. Я все исполню.

Евгений (Сергий) Поляков".

P.S. Вернулись на рассвете

Утром 24 июня гости торжеств на Красной площади получили вещмешки с памятными, но лишенными пафоса подарками: пилотка, бинокль, плащ-палатка.

Среди этих вещей был подарок и от "Российской газеты": книга "Ушли на рассвете. Судьбы и стихи 25 молодых поэтов, погибших во время Великой Отечественной".

Фото: "РГ"

Эта книга родилась на глазах наших читателей. На протяжении многих лет "Календарь поэзии" Дмитрия Шеварова рассказывал о погибших юношах-поэтах, впервые печатал их стихи, дневники и письма.

Точку ставить рано: многие имена еще предстоит вызволить из плена забвения.

А пока новую книгу мы отправили по почте родственникам поэтов и всем читателям, помогавшим в ее создании, а также в музеи, архивы и библиотеки, принявшие живое участие в нашем поиске.

Стихи Евгения Полякова

***

Я хочу, чтоб ты думала

обо мне,

ночи думала обо мне,

ночи бредила во сне

и думала, думала обо мне.

Я тебя очень любил весной,

когда захлёбывались

занавески,

и вечер, как густой настой,

до тошноты поил,

в глазах двоил,

а я стоял один

на площади на той,

на Пушкинской

(на бывшей на Страстной),

и говорить мне было

не с кем.

О! Ты в те года была горда.

О! Ты в те года не ведала

войну.

И я теперь, любимая,

иду по городам,

любимая,

я именем твоим по городам

окрапливаю тишину.

Но только тишина

приходит очень редко

сквозь миномётный гул

и самолётный гуд,

и даже в тишине

на самой тонкой ветке

нас меткие кукушки

стерегут.

И, может, в этот час

я получу такую рану,

что сердце остановится

в затянутом ремне,

и я к обеду

неожиданно нагряну,

когда подумаешь ты только

обо мне.

1942

***

Крест-накрест

суета, уют

зачёркнуты в клетках окон,

и улицы одним намёком

повелевают,

и бойцы идут,

и у каждого жена молодая

смотрит в тьму,

и потому они

по фонарям гадают:

убьют, не убьют,

убьют, не убьют...

Кто жалуется

на молодость свою?

Тихо.

На седьмом небе

с проклятьем самолёт

теребит пространство.

Я с удовольствием

сегодня б пьянствовал,

я в парке бы шатался

налегке...

Кто жалуется на молодость свою?

Тихо.

Самолёт пошёл в пике.

Январь 1942

Последнее письмо

17 октября 1942.

Дорогой мой батька!

Опять произошел большой перерыв - я тебе давно не писал. Ты, вероятно, беспокоишься. Дело в том, что мы опять потеряли на некоторое время связь. Сообщаю тебе, родной, что пока я жив, здоров и вообще бодр. Наша часть вела 3 жестоких больших боя. Я потерял много своих товарищей...

От мамы я не имею ни одного письма. Как они там обитают? На днях послал им еще 500 руб. Кстати, ты получил деньги?

Привет всем нашим. Целую. Женя.