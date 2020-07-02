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02.07.2020 17:46
Рубрика: В мире

Каталонских политиков предложили отпускать из тюрьмы на выходные

Текст: Юрий Когалов

Каталонские тюрьмы готовы отпускать на выходные домой политиков, осужденных на длительные сроки за подготовку и проведение в 2017 году референдума о независимости региона. Как пишет El Pais, такое предложение сделали комиссии, в ведении которых находится вопрос об условиях отбывания наказания заключенными, и теперь в течение двух месяцев его должен рассмотреть Женералитат - правительство автономии.

Фото: iStock
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Речь идет о переводе Ориола Жункераса, Рауля Ромева, Жорди Куишара и других на третий режим из четырех существующих в пенитенциарной системе Испании. Первый - самый жесткий, предполагающий максимальное число ограничений свободы. Второй - обычный. Третий имеет множество разновидностей и дает возможность заключенным возвращаться в тюрьму лишь на ночь, уходить домой на выходные и даже брать до семи дней отпуска. Четвертый режим позволяет осужденному вести практически обычную жизнь, лишь регулярно отмечаясь в правоохранительных органах (так называемая условная свобода). По закону, условия заключения должны пересматриваться каждые полгода, примерное поведение позволяет заключенным существенно облегчить себе жизнь.

По словам Жункераса, "это еще один шаг к их свободе".

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии, несмотря на запрет Конституционного суда Испании, прошел референдум о независимости. За отделение проголосовали около 90 процентов пришедших на избирательные участки. После того, как региональные депутаты приняли декларацию о независимости, Мадрид воспользовался 155 статьей Конституции и взял управление автономией на себя, распустив парламент и назначив досрочные выборы. Лидеры националистов были арестованы и через два года осуждены на длительные сроки (правда, экс-глава Женералитата Карлос Пучдемон и несколько его советников бежали за границу и до сих пор скрываются от испанского правосудия). Однако к началу марта 2020 года все они добились права покидать стены тюрем, чтобы работать волонтерами в различных учреждениях.

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Предложение тюремных комиссий теперь должны изучить представители Женералитата. Но даже если власти региона будут согласны, последнее слова останется за Верховным судом, именно он будет рассматривать апелляцию, если такая будет подана.

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