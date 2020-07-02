Каталонских политиков предложили отпускать из тюрьмы на выходные

Каталонские тюрьмы готовы отпускать на выходные домой политиков, осужденных на длительные сроки за подготовку и проведение в 2017 году референдума о независимости региона. Как пишет El Pais, такое предложение сделали комиссии, в ведении которых находится вопрос об условиях отбывания наказания заключенными, и теперь в течение двух месяцев его должен рассмотреть Женералитат - правительство автономии.

Речь идет о переводе Ориола Жункераса, Рауля Ромева, Жорди Куишара и других на третий режим из четырех существующих в пенитенциарной системе Испании. Первый - самый жесткий, предполагающий максимальное число ограничений свободы. Второй - обычный. Третий имеет множество разновидностей и дает возможность заключенным возвращаться в тюрьму лишь на ночь, уходить домой на выходные и даже брать до семи дней отпуска. Четвертый режим позволяет осужденному вести практически обычную жизнь, лишь регулярно отмечаясь в правоохранительных органах (так называемая условная свобода). По закону, условия заключения должны пересматриваться каждые полгода, примерное поведение позволяет заключенным существенно облегчить себе жизнь.

По словам Жункераса, "это еще один шаг к их свободе".

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии, несмотря на запрет Конституционного суда Испании, прошел референдум о независимости. За отделение проголосовали около 90 процентов пришедших на избирательные участки. После того, как региональные депутаты приняли декларацию о независимости, Мадрид воспользовался 155 статьей Конституции и взял управление автономией на себя, распустив парламент и назначив досрочные выборы. Лидеры националистов были арестованы и через два года осуждены на длительные сроки (правда, экс-глава Женералитата Карлос Пучдемон и несколько его советников бежали за границу и до сих пор скрываются от испанского правосудия). Однако к началу марта 2020 года все они добились права покидать стены тюрем, чтобы работать волонтерами в различных учреждениях.

Предложение тюремных комиссий теперь должны изучить представители Женералитата. Но даже если власти региона будут согласны, последнее слова останется за Верховным судом, именно он будет рассматривать апелляцию, если такая будет подана.