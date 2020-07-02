Казахстан снова вводит карантин на 14 дней

Правительство Казахстана представило план введения карантина из-за коронавируса с 5 июля на 14 дней с возможностью дальнейшего продления. Об этом сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (возможно продление). Завтра после заседания межведомственной комиссии министр здравоохранения выступит с разъяснениями", - написал глава государства на своей страничке в Twitter.

Напомним, что режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая. Сегодня в некоторых регионах республики ограничения все еще действуют.

На данный момент, по данным портала Worldometers, в Казахстане зафиксированы 42 574 случая COVID-19, 25 533 пациента выздоровели, 188 человек скончались.