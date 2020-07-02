Киловатты с накруткой

Пандемия коронавирусной инфекции самым печальным образом отразилась на темпах развития глобальной экономики. Как выразился один из экспертов, "коронавирус оказался для человека опасным, а для экономики почти смертельным". Приостановка деятельности многих промышленных предприятий, сокращение числа авиарейсов во внутреннем сообщении и практически полная остановка в международном привели к сокращению потребления энергоресурсов всех мастей, в том числе и электроэнергии, и кратному росту числа неплатежей за уже потребленные ресурсы.

При этом руководство страны запретило выставлять должникам пени и штрафы, приняв во внимание аховое положение населения. А то, что генерирующие и сбытовые компании оказались в аналогичном положении, было как-то упущено из виду.

При этом снижение деловой активности наблюдается во всех отраслях. И сейчас, когда экономика начинает потихоньку выбираться из ямы, вырытой коронавирусом, предприятия вынуждены продолжать действовать в режиме жесточайшей экономии, хотя ее резервы уже практически исчерпаны. Что же тому виной, что от суммы получаемой прибыли хочется зарыдать? Конечно - "налоги, цены и тарифы" … И, почему-то в первую очередь - на электроэнергию.

Впрочем, политика "обвини энергетиков в собственной неэффективности" не нова. Уже пару десятков лет как минимум мы слышим о том, что в России безосновательно завышены тарифы на электроэнергию. И слишком большие расходы на энергоресурсы мешают отечественной промышленности быть конкурентоспособной на внешнем рынке. Однако между высокими расходами и высокими тарифами есть две больших разницы, как говорят в Одессе. И связывать эти понятия напрямую - все равно, что обвинять цены на бензин в том, что твоя "Нива" требует доливать слишком много масла в двигатель.

Плюс ко всему, многие официальные источники свидетельствуют, что цены на электроэнергию в РФ вполне адекватные (не будем лукавить и говорить, они низкие). И на фоне энерготарифов в странах со схожей структурой экономики выглядят выгодно.

Так, по расчетам, выполненным специалистами Ассоциации "Совет производителей энергии" на основании данных Росстата, Enerdata и EIU, конечная цена на электроэнергию для промышленных потребителей РФ ниже примерно в 1,3 раза, чем в США, в 2 раза ниже, чем в Китае и Бразилии, и в 2,5 раза уступают немецким и английским.

Эти расчеты подтвердили и в Минэнерго. "По данным статистической службы Европейского союза "Евростат" и проведенного анализа НП "Совет рынка" средневзвешенная конечная цена в России рассчитана по крупным энергоемким потребителям ценовых зон оптового рынка со среднечасовым потреблением более 500 МВт/ч на основе данных о стоимости и объеме покупки электрической энергии (мощности) на оптовом рынке и тарифа ФСК (включает ставку на содержание сетей и ставку на оплату нормативных потерь) и составила 2,29 рубля за кВт/ч (в Евросоюзе - 4,77 рубля. - ред.), - сообщили в Минэнерго РФ.

Таким образом, в России наблюдается минимальная стоимость электрической энергии для категории энергоемких потребителей (подключенных к сетям ФСК) на территории Европейского Союза, что демонстрирует конкурентоспособность российских цен в сравнении с ценами на электрическую энергию в странах Европы.

Тарифы на электроэнергию для промышленности, конечно, растут. Но это в порядке вещей: не родилась у нас в России еще отрасль, цены на услуги которой снижались бы год от года. Но опять-таки, в сравнении с ростом цен в других отраслях и уровнем инфляции, увеличение тарифов на электричество не шокирует.

Так, за последние 5 лет на оптовом рынке средний прирост цены в первой ценовой зоне (Европейская часть России и Урал) составил три процента, во второй ценовой зоне (Западная и Восточная Сибирь) - 0,2 процента. Здесь надо добавить, что рост оптовой составляющей цены ограничен антимонопольным законодательством и жестко контролируется ФАС.

При этом средний уровень инфляции за последние 5 лет составил по данным Росстата 4,71 процента, а среднегодовой рост индекса цен основных промышленных производителей - в среднем 5,9 процента.

Так что высокие расходы промышленных потребителей на электроэнергию зависят не только и не столько от размера тарифа. Не будем брать во внимание неэффективность некоторых производств, устаревшее "прожорливое" оборудование, нежелание предприятий заключать энергосервисные контракты.

"Крупные потребители являются субъектами оптового рынка, на котором они покупают два отдельных товара - электроэнергию и мощность. Последний обеспечивает покупателю наличие генерирующего оборудования, готового удовлетворить его потребности в выработке необходимого ему объема электроэнергии. Кроме того, потребители оптового рынка электроэнергии и мощности оплачивают различные надбавки к цене мощности. К ним, например, относятся платежи по ДПМ, ДПМ АЭС/ГЭС, КОММод, а также надбавки за выравнивание тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке, строительство генерации в Калининградской области и Крыму, ДПМ ВИЭ и ДПМ ТБО, - разъяснил эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ Олег Колобов. - По данным НП "Совет рынка", на такие надбавки приходится около 80 процентов платы за мощность. Кроме того, на промышленность ложится бремя перекрестного субсидирования в части установления более низких тарифов на услуги по передаче электроэнергии для населения. В результате на сетевую составляющую приходится около половины конечной цены на электроэнергию. Тогда как во многих промышленно-развитых странах доля сетей варьируется на уровне 20-30 процентов".

"Доля тарифа на транспортировку электроэнергии является весьма существенной величиной и превышает аналогичные показатели в развитых зарубежных странах в два раза, - подтверждает заместитель председателя Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК Георгий Кутовой, - это обстоятельство объясняется, прежде всего, незначительной загрузкой сетей передачи электроэнергии (около 35 процентов вместо 70 процентов от номинальной пропускной способности), и высоким уровнем потерь при транспортировке. В такой ситуации промышленные потребители делают ставку на создание собственной генерации, что приводит к дальнейшему снижению загрузки энергосетевого комплекса. Получается замкнутый круг"…

Сейчас Минэнерго готовит поправки в закон об электроэнергетике, которые равномерно распределят величину перекрестного субсидирования на все категории промышленных потребителей вне зависимости от того, к каким сетям они подключены - магистральным или распределительным (подключенные к первым платят меньше). "Принятие законопроекта не вызовет дополнительный рост тарифов на электроэнергию для населения, но напротив, создаст дополнительный стимул для развития малого и среднего предпринимательства, устранит существующую недобросовестную конкуренцию между промышленными потребителями", - сообщил замглавы Минэнерго Юрий Маневич.