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02.07.2020 16:36
Рубрика: Культура

"Кинотавр" в 31-й раз откроется в Сочи: никаких онлайн форматов

Текст: Ирина Корнеева
Открытый российский фестиваль "Кинотавр" и в тридцать первый раз состоится в Зимнем театре, а не в интернете. Фестиваль не будут переформатировать в онлайн. Сегодня названы точные даты его проведения в Сочи: с 11 по 18 сентября 2020 года.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Традиционный масштаб "Кинотавра" (но не творческий размах) будет скорректирован - самый большой фестиваль национального кино в мире, собирающий почти четыре тысячи человек, в этом году сможет принять меньше гостей. Развлекательную программу сократят. Все мероприятия пройдут с жестким соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний. Для фестивальной службы протокола главным станет протокол безопасности, - медицинские маски и перчатки оговорят в требованиях к дресс-коду, и, по всей видимости, этой осенью они станут обязательным акцентом всех праздничных туалетов.

Фото: kinopoisk.ru
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"Нам важно было сохранить кинофестиваль в традиционных формах - никаких онлайн-форматов, - рассказывала в интервью "Российской газете" программный директор Ситора Алиева. - Ведь "Кинотавр" - это не только показ фильмов. Это контакты, обмен идеями, взаимодействие, взаимовлияние людей кинематографа. Это площадка, где кинорежиссеры могут найти продюсеров, инвесторов, дистрибьюторов... Это огромная аудитория, и это социально значимый проект: каждый вечер на площадь перед Зимним театром приходили тысячи зрителей и смотрели кино даже под дождем... У кинотеатра слишком много достоинств, которых нет на маленьких экранах".

Напомним статистику "Кинотавра" прошлого года. Бюджет фестиваля составил около 180 миллионов рублей, а количество аккредитованных превысило 3,5 тысячи. На фестивале работало более двухсот аккредитованных средств массовой информации. Ажиотаж был огромный, и главной проблемой в юбилейный, тридцатый фестиваль представлялось то, что "Кинотавр" уже перерос свой привычный размер, и надо было принимать какие-то меры, чтобы дать больше возможностей для специалистов и зрителей по кинопоказам и программам. Кто же мог тогда предположить, что не пройдет и года, и думать придется, напротив, над сокращением числа потенциальной аудитории…

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