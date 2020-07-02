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02.07.2020 15:56
Рубрика: Культура

Комедийный сериал "Нагиев на карантине" продлен на второй сезон

Текст: Сусанна Альперина

Один из самых ярких проектов периода пандемии - комедийный сериал "Нагиев на карантине" - полюбился зрителям. Действительно, шоумену удалось заставить людей расслабиться в эти непростые дни и научить каждого немного посмеяться над собой, как делает он сам. То есть развлечь и отвлечь. Мультимедийный сервис Okko, понимая, что проект удался, не просто сообщил о том, что запускает второй сезон оригинального комедийного сериала от Okko Studios, но и сообщил дату его премьеры - 9 июля. Второй сезон "Нагиева на карантине" будет состоять из 10 эпизодов продолжительностью до 15 минут.

Фото: Jean-Baptiste Lacroix / AFP
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Напомним, что по сюжету первого сезона Нагиев резко выпал из привычного сумасшедшего ритма жизни и оказался на самоизоляции. Ему ничего не оставалось, как постигать традиционные ценности. В новом сезоне, как обещают авторы, Дмитрий - снова хозяин своей жизни! Результаты теста Нагиева отрицательные - он свободен и от коронавируса, и от карантина. Дмитрий снова готов к съемкам, сериалам, перелетам, ресторанам, но режим самоизоляции не снят, и сколько это продлится, непонятно. Герой не готов еще несколько недель проводить вместе с женой, с которой у него в последнее время разногласия, и решается из загородного дома прорываться в город. На первом же посту полиция выписывает Дмитрию штраф за отсутствие перчаток и маски и после непродолжительной перепалки настаивает, чтобы он как законопослушный гражданин отправился по месту прописки. Дмитрий смотрит паспорт и строит забытый маршрут в свой самый первый дом, в котором он прописан, но в котором давно живет сын Кирилл со своей девушкой. Авторы сериала гордятся тем, что у них в проекте соберутся сразу два Нагиевых в одном месте! Дмитрий и Кирилл. Они очень разные, но у них гораздо больше общего, чем они думают. Привычки, поведение и даже люди, которые им нравятся. Впервые у отца и сына появится возможность не спеша, и не отвлекаясь на дела пообщаться.

Где смотреть

Премьера первой серии нового сезона, помимо самого сервиса Okko, будет доступна на официальном Youtube-канале Okko и в группе сервиса в социальной сети Одноклассники. Сериал будет доступен для всех зарегистрированных пользователей на сайте okko.tv, а также в приложениях iOS, Android, Smart TV и на Okko SmartBox.

Тем временем

Не Нагиевым единым... Телеканалы и сервисы аккуратно, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, снимают фильмы и сериалы. Так, канал СТС сегодня сообщил о том, что сразу на семи его съемочных площадках по традиции разбили тарелки. Команда "Камера, мотор!" прозвучала для комедии "Гости из прошлого" с Юрием Стояновым, спортивной драмы "Регби" Ильи Куликова, лирической комедии "Родительский комитет", а также новых сезонов сериалов "Кухня. Война за отель", "Ивановы-Ивановы", "Дылды" и "СеняФедя".

"Несколько месяцев самоизоляции позволили нам качественно доработать идеи и сценарии, поэтому после снятия ограничений мы спокойно приступили к съемкам. К новому сезону готовим неожиданные истории и яркие эксперименты. Особенно рад за комедию "Гости из прошлого": это первый из проектов-победителей нашего конкурса "Питч Лаб", который мы запустили в производство", - говорит Вячеслав Муругов, генеральный директор "СТС Медиа" и канала СТС.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Видео

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