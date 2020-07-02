Компании начали сокращать площадь офисов

Ввод офисной недвижимости во II квартале в Москве оказался минимальным с 2018 года и не превысил 5-6 тысяч квадратных метров, сообщает Knight Frank.

Вакантность офисов класса А увеличилась с 8,6% до 9,2%: освободилось большое количество небольших блоков, от которых компании отказываются как от излишков, поясняет директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина. В классе В показатель, напротив, незначительно снизился - до 6,5%. В классе С, по данным "Профис недвижимости", уровень вакантных площадей вырос до 10%, а наименее ликвидные объекты и вовсе могли сильно опустеть. В этом сегменте большую долю арендаторов составляют компании-стартапы, которые впервые арендуют офис. Однако сейчас многие отложили планы по запуску бизнеса как минимум до начала осени.

Ротация арендаторов усилилась, отмечают в "Профис недвижимости". В кризис компании традиционно переезжают в офисы классом ниже. За последний месяц количество обращений по поводу аренды офисов класса С от компаний, ранее арендовавших офисы B класса, возросло на 20%, говорит коммерческий директор "Профис недвижимости" Кристина Лиморенко. Пока немногие из этих запросов конвертировались в реальные сделки, компании занимают выжидательную позицию, наблюдая, как экономика выходит из режима "карантина", и решение о дальнейшем развитии будут принимать не раньше осени. В IV квартале возможен новый виток ротации, считает Лиморенко. При этом собственники готовы на предоставление хороших условий для удержания арендаторов.

В этом кризисе офисы класса А и Prime пострадали меньше - у них более устойчивый портфель арендаторов, компании имеют более долгосрочный горизонт планирования, считает руководитель отдела продаж сети сервисных офисов Space 1 Мария Кабанова. "Кроме того, в этом кризисе не было жестких колебаний с точки зрения перехода от валюты в рубли (что случилось в предыдущие два кризиса), подавляющее большинство ставок было в рублях, поэтому большая часть стабильных компаний это выдержала", - отмечает она.

Компании не откажутся от дорогих зданий, но будут увеличивать эффективность использования рабочих мест, некоторые предпочтут офис пусть и в центре города, но существенно меньшей площади. Сворачивания рынка и массового перевода проектов в жилой сегмент, как это наблюдалось в прошлые кризисы, не наблюдается, отмечает эксперт. Средняя ставка аренды в классе А по итогам полугодия вернулась на уровень конца 2019 года, а в классе В особых изменений в целом по рынку не наблюдается.

Даже с учетом удаленки всем нужен офис, но не такой большой и с возможностями изменений - площади, количества мест

"Офис, даже с учетом удаленки, все равно всем нужен. Только не такой большой и с возможностями изменений - площади, количества мест и др. Желающих вступать в долгосрочные сделки сейчас нет", - говорит исполнительный директор Space 1 Павел Федоров. В связи с этим, отмечает эксперт, сейчас вовсю строятся flex-офисы. В Москве в этом году намечен ввод в эксплуатацию почти 50 тысяч квадратных метров "гибких" офисных пространств.

Есть компании, имеющие в собственности офисы в центре Москвы, но желающие продать их и переехать в гибкий офис, а есть такие, у которых большое количество площадей в долгосрочной аренде, и они ищут операторов, которые сдадут их уже в формате сервисного офиса. Наиболее дальновидные девелоперы уловили тренд на гибкие офисы еще до кризиса, отмечает Федоров, и во многих строящихся бизнес-центрах уже присутствуют хотя бы коворкинги. Более того, об этом думают даже строители жилой недвижимости - о наличии в будущих жилых комплексах сервисных офисных площадей объявили в этом году сразу несколько крупных строительных компаний.