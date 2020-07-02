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02.07.2020 19:41
Рубрика: Происшествия

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КС РФ уточнил правила взимания налогов для экспортных товаров
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 143(8197)
Конституционный суд РФ уточнил порядок налогообложения товаров, которые Россия поставляет на экспорт. Если по не зависящим от перевозчика обстоятельствам перевозка разбивается на два этапа - внутрироссийский и международный, - ни на каком из них товар не должен облагаться налогом на добавленную стоимость.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Положения Налогового кодекса пришлось анализировать по делу компании Gazprom Neft Trading GmbH. В 2014 году "дочка" "Газпром Нефти" зафрахтовала танкер для поставки нефти в Нидерланды. Однако на пути следования судно получило повреждения, поэтому в Мурманске груз пришлось переправить на другое судно. Коносамент, то есть документ, который перевозчик выдает грузовладельцу, стал недействительным, ведь в нем конечным пунктом поставки был указан Роттердам.

Фото: iStock
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А с учетом новых обстоятельств вместо одного документа было выдано два - и за российский этап перевозок по закону требуется заплатить налог в размере 18 процентов. Этот спор отправитель и перевозчик сначала пытались решить в арбитражном суде, а затем Gazprom Neft Trading GmbH обратилась в Конституционный суд РФ.

По мнению заявителя, такой формальный подход нарушает конституционный принцип равенства перед законом и судом. Тем более что внутрироссийский этап перевозки был оформлен самостоятельными документами по непредвиденным и не зависящим от воли сторон обстоятельствам.

Конституционный суд РФ признал, что в данном случае необходимо принимать во внимание не только букву, но и дух закона.

Решение по делу об экспорте нефти основано на ранее высказанных правовых позициях суда, а потому вынесено без проведения публичных слушаний. КС, в частности, еще раз напомнил, что в соответствии с Конституцией РФ каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Во избежание разночтений формальная определенность и полнота элементов налогового обязательства исчерпывающе прописаны в законодательстве. Что касается налога на добавленную стоимость, то "в случае, когда переложение бремени фактической уплаты налога на конечного потребителя невозможно, государство отказывается от взимания налога на добавленную стоимость с такого рода операций, что в полной мере соответствует природе налога на добавленную стоимость".

- И в случае экспорта имеет дополнительный эффект поддержания российских товаров и их конкурентоспособности на мировом рынке, поскольку другие государства также освобождают экспортные операции от обложения налогом на добавленную стоимость, - указал КС.

Отказ от взимания НДС служит дополнительной поддержкой для экспорта российских товаров 

Статьи 164 и 165 Налогового кодекса, по мнению суда, не противоречат Конституции Российской Федерации, поскольку не предполагают отмену нулевой процентной ставки налогообложения в случаях, подобных описанным. Налогоплательщику необходимо лишь представить "документы, достоверно подтверждающие связь указанных услуг с завершенной экспортной операцией, а также факт наступления непредвиденных и не зависящих от воли сторон обстоятельств, в связи с которыми продолжение международной перевозки стало невозможным". Дело Gazprom Neft Trading GmbH подлежит пересмотру.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Конституционный суд

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