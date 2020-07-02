Косачев: Демократия – это не только низвержение памятников и целование обуви

США, считающие себя "смотрящими" за демократией во всем мире, разумеется, не могли не отреагировать на голосование по конституционным поправкам в России. Это же - "их дело, в конце концов, а не кого-то ещё".

Впрочем, официальная реакция довольно вялая: представительница госдепа Морган Ортагус выдала весьма обтекаемую формулировку по поводу "обеспокоенности информацией об усилиях российского правительства, предпринятых для манипулирования результатами голосования по конституционным поправкам".

Разумеется, объяснить, какие именно усилия предприняло непосредственно российское правительство и как оно якобы уже манипулирует результатами, которые только-только появились, госдеп по привычке не стал. Дескать, это - русские, они всегда чем-нибудь манипулируют, то своим голосованием, то американским…

А еще Морган Ортагус сообщила, что США также "чрезвычайно обеспокоены" принятием поправки, позволяющей Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года.

А вот здесь остановимся. То, что Путин - весьма неприятное для Вашингтона препятствие на пути попыток США поуправлять нашей страной извне, как это порой получалось в 90-е, ни для кого не секрет. Однако это, мягко говоря, не госдепово дело, кого, как и на сколько будут выбирать в одной из немногих стран мира, обладающих роскошью суверенитета, и не спрашивающих посольство США, кого и на какую должность им выбрать или назначить.

Важная часть демократии - это еще и уважение к чужому конституционному процессу, а не только и не столько низвержение памятников и целование обуви потомков бывших рабов.

Полагаю, "граду на холме" неплохо было бы вернуться к азам, чтобы не выглядеть нелепо в роли самозваного ментора для тех, кого его предсказуемое мнение не касается. От слова никак.

Источник: персональная страница Константина Косачева в Facebook.