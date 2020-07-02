Косачев: Демократия – это не только низвержение памятников и целование обуви

Новости

Мария Захарова: Косовская "государственность" абсолютно несостоятельна 20:04
Матч "Спартака" и "Тамбова" в 26-м туре РПЛ пройдет без VAR 19:59
В Казани отметят салютом присвоения звания "Город трудовой доблести" 19:58
Сергей Шнуров возрождает "Ленинград" и обещает новый клип "Фотосессия" 19:37
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации конгрессов и выставок 19:34
Владимирскому экс-замгубернатора добавили срок за взятки 19:30
В Болгарии прошла Олимпиада по русскому языку 19:17
Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Кирове 19:04
Умер автор песен Антонова, Кобзона и Магомаева Борис Дубровин 18:45
В Кирове в жилом доме взорвался газ 18:38
Албания временно отменила визы для граждан России 18:35
В Госдуме оценили обеспокоенность США на тему поправок в Конституцию 18:32
Путин 3 июля проведет встречу с рабочей группой по поправкам к Конституции 18:27
Вселенная "Мандалорца" пополнится книгами и комиксами 18:23
Вышел трейлер фэнтези-боевика с Шарлиз Терон "Бессмертная гвардия" 18:12
На юге Испании появился пляж только для пожилых и инвалидов 18:05
Эксперты назвали пять преимуществ 5G 18:04
СМИ: Disney хочет объявить новую трилогию "Звездных войн" неканоничной 18:03
ЦИК Беларуси получил документы на регистрацию Лукашенко 18:00
Установлен общий предок и общая родина всех домашних кур 17:48
В Севастополе ФСБ изъяла партию наркотиков на 6,8 миллиона рублей 17:47
Каталонских политиков предложили отпускать из тюрьмы на выходные 17:46
В Курской области осужден отец, по вине которого погибли трое детей 17:45
Наскальный рисунок показал, что Мадагаскар еще недавно был землей гигантов 17:44
Волгоградцы проголосовали за возврат в московский часовой пояс 17:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
02.07.2020 18:35
Рубрика: Власть

Косачев: Демократия – это не только низвержение памятников и целование обуви

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
США, считающие себя "смотрящими" за демократией во всем мире, разумеется, не могли не отреагировать на голосование по конституционным поправкам в России. Это же - "их дело, в конце концов, а не кого-то ещё".
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Впрочем, официальная реакция довольно вялая: представительница госдепа Морган Ортагус выдала весьма обтекаемую формулировку по поводу "обеспокоенности информацией об усилиях российского правительства, предпринятых для манипулирования результатами голосования по конституционным поправкам".

В Госдуме оценили обеспокоенность США на тему поправок в Конституцию

Разумеется, объяснить, какие именно усилия предприняло непосредственно российское правительство и как оно якобы уже манипулирует результатами, которые только-только появились, госдеп по привычке не стал. Дескать, это - русские, они всегда чем-нибудь манипулируют, то своим голосованием, то американским…

А еще Морган Ортагус сообщила, что США также "чрезвычайно обеспокоены" принятием поправки, позволяющей Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Косачев: У США была возможность аккуратно выйти из истории с фейками про РФ

А вот здесь остановимся. То, что Путин - весьма неприятное для Вашингтона препятствие на пути попыток США поуправлять нашей страной извне, как это порой получалось в 90-е, ни для кого не секрет. Однако это, мягко говоря, не госдепово дело, кого, как и на сколько будут выбирать в одной из немногих стран мира, обладающих роскошью суверенитета, и не спрашивающих посольство США, кого и на какую должность им выбрать или назначить.

Важная часть демократии - это еще и уважение к чужому конституционному процессу, а не только и не столько низвержение памятников и целование обуви потомков бывших рабов.

Полагаю, "граду на холме" неплохо было бы вернуться к азам, чтобы не выглядеть нелепо в роли самозваного ментора для тех, кого его предсказуемое мнение не касается. От слова никак.

Источник: персональная страница Константина Косачева в Facebook.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Голосование по поправкам в Конституцию РФ Россия и США

Главное сегодня

Путин 3 июля проведет встречу с рабочей группой по поправкам к Конституции
Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа
В Минобрнауки допустили перенос начала учебного года в вузах
Биржевая цена бензина марки Аи-95 обновила рекорд
За сутки в России подтверждено 6760 случаев COVID-19 в 83 регионах
Оформить пенсию удаленно можно до конца июля
Резервистов призовут на военные сборы