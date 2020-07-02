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02.07.2020 12:03
Рубрика: Власть

Косачев: У США была возможность аккуратно выйти из истории с фейками про РФ

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
Цицерон говорил, что "каждому человеку свойственно ошибаться, но никому, кроме глупца, не свойственно упорствовать в ошибке". У США была возможность достаточно аккуратно выйти из истории с фейками про якобы "сговор" России с "Талибаном" (запрещенная в РФ террористическая организация, - прим. "РГ"), и про некие российские деньги за нападения на американских военных в Афганистане. Но вместо того, чтобы ею воспользоваться, обозленные производители очередного антироссийского чисто предвыборного бреда решили "раскручивать" его дальше.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Сенатор Боб Менендес совершенно открыто объяснил, зачем это делается: мол, "подробности этой отвратительной российской кампании" доказывают, что "Дональд Трамп не способен защитить наших военнослужащих и нашу страну". А спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинила Трампа в пренебрежении обязанностями главнокомандующего.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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То есть причины и цели кампании понятны и совершенно не скрываются. Конечно, потрясает абсолютная нелепость самих обвинений. Поскольку любому более или менее сведущему в политике человеку понятно, что те же талибы сами кому угодно заплатили бы за поддержку в войне с американцами, благо "наркоденег" в Афганистане из-за провальной миссии США в этой стране с каждым годом все больше.

Другое дело, что СМИ и самые одиозные политики в США легко подхватывают самые абсурдные "вбросы" про Россию, ничуть не сомневаясь, что их аудитория в это поверит, даже не спросив себя, а, собственно, зачем это тем же русским? "Понятно зачем: у них натура такая, они, как и любой враг демократии, мечтают убивать американцев" и т.п.

На сайте ООН есть интересный материал о том, как работала нацистская пропаганда перед войной. Стивен Лаккерт, сотрудник музея Холокоста в Вашингтоне и куратор постоянной выставки, посвященной нацистской пропаганде, говорит: "Гитлер знал, что немцы не поддержат войну с целью захвата новых территорий. Но они поддержат ее, если речь будет идти о защите их семьи. Нацисты обвиняли евреев в стремлении уничтожить немцев. Они внушали людям, что евреи стояли за всеми вражескими государствами, которые воевали с Германией".

Не проводя, подчеркну особо, никаких исторических параллелей, отмечу таки полезность периодического восстановления в памяти исторических материалов…

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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