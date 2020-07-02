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02.07.2020 11:11
Рубрика: Экономика

Курс доллара опустился ниже 71 рубля

Текст: Роман Маркелов
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Рубль укрепляется в начале торгов в четверг, следует из данных Московской биржи. Курс доллара утром опускался ниже 71 рубля, евро приближался к 79 рублям.

Фото: iStock
Что произойдет с рублем во второй половине года

По состоянию на 10.52 мск, курс доллара на минимуме опускался до 70,41 рубля, евро дешевел до 79,31 рубля. Цены на нефть марки Brent утром в четверг немного росли и составляли около 42,5 доллара.

Внешний фон в четверг утром можно назвать нейтрально позитивным, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

"Индексы в Азии преимущественно растут, а валюты сырьевых стран укрепляются. По проблеме COVID-19 появляются надежды на окончательное долгосрочное решение, хотя и не в кратчайшие сроки", - отмечает он. При этом активность на бирже заметно снизится в течение дня, так как многие игроки будут ждать ключевую статистику по США, уточняет Кочетков.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

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