Ласицкене может уйти из сборной России

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что может уйти из сборной России из-за ситуации во Всероссийской федерации легкой атлетики.

ВФЛА на протяжении почти пяти лет не может восстановить членство в Международной ассоциации легкоатлетических федераций. В четверг стало известно о том, что World Athletics отложила получение нейтрального статуса российским спортсменам, без которого они не имеют права выступать на международных соревнованиях, до конца июля. Проблема в том, что ВФЛА так и не выплатила штраф в размере 5 миллионов долларов.

"В сегодняшних условиях нельзя исключать любой вариант моих дальнейших действий, в том числе и уход из сборной. Я устала от беспредела, творящегося последние пять лет, безнаказанности и бездействия руководителей нашего спорта, не защищающих должным образом чистых атлетов", - цитирует Ласицкене ТАСС.

Ранее Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова написали письмо президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации в российской легкой атлетике. По состоянию на сегодняшний день ни один спортсмен не получил право выступить на международных соревнованиях.