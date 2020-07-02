Новости

Захарова предложила Вашингтону "разобраться со своими проблемами" 22:32
В ВОЗ напомнили, что коронавирус не передается от животного человеку 22:31
Лукашенко поздравил Путина в связи с одобрением поправок в Конституцию РФ 22:07
Шестнадцать европейских банков создадут новую платежную систему 21:51
Ласицкене может уйти из сборной России 21:49
В Минфине назвали потери бюджета от мер против коронавируса 21:41
В США становятся популярными вечеринки-соревнования по заражению COVID-19 21:39
Минфин оценил дефицит бюджета в 2020 году 21:38
Россияне рассказали, сколько денег нужно семье для "нормальной жизни" 21:33
Внесен проект о запрете сотрудникам ФСБ разглашать профессиональную тайну 21:14
ФАС прокомментировала повышение цен на бензин 21:07
Страховые взносы в Пенсионный фонд можно будет провести через МФЦ 20:49
Девять советов от Мосприроды: как сделать мир чище и при этом сэкономить 20:46
Минобороны сообщило о 6650 выздоровевших от коронавируса в ВС РФ 20:31
За рубежом оценили российский опыт в борьбе с COVID-19 20:20
Четверых жителей Тверской области заподозрили в жестоком убийстве 20:20
В Крыму около 600 объектов размещения возобновили работу 20:17
Лукашенко призвал защитить честь знамени Великой Победы 20:07
Мария Захарова: Косовская "государственность" абсолютно несостоятельна 20:04
Матч "Спартака" и "Тамбова" в 26-м туре РПЛ пройдет без VAR 19:59
В Казани отметят салютом присвоения звания "Город трудовой доблести" 19:58
Сергей Шнуров возрождает "Ленинград" и обещает новый клип "Фотосессия" 19:37
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации конгрессов и выставок 19:34
Владимирскому экс-замгубернатора добавили срок за взятки 19:30
В Болгарии прошла Олимпиада по русскому языку 19:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
02.07.2020 21:49
Рубрика: Спорт

Ласицкене может уйти из сборной России

Текст: Максим Домчев
Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что может уйти из сборной России из-за ситуации во Всероссийской федерации легкой атлетики.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

ВФЛА на протяжении почти пяти лет не может восстановить членство в Международной ассоциации легкоатлетических федераций. В четверг стало известно о том, что World Athletics отложила получение нейтрального статуса российским спортсменам, без которого они не имеют права выступать на международных соревнованиях, до конца июля. Проблема в том, что ВФЛА так и не выплатила штраф в размере 5 миллионов долларов.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Глава ВФЛА: Сложно, но руки не опускаются

"В сегодняшних условиях нельзя исключать любой вариант моих дальнейших действий, в том числе и уход из сборной. Я устала от беспредела, творящегося последние пять лет, безнаказанности и бездействия руководителей нашего спорта, не защищающих должным образом чистых атлетов", - цитирует Ласицкене ТАСС.

Ранее Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова написали письмо президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации в российской легкой атлетике. По состоянию на сегодняшний день ни один спортсмен не получил право выступить на международных соревнованиях.

Спорт Виды спорта Легкая атлетика

Главное сегодня

Путин подписал указ о присвоении 20 городам звания "Город трудовой доблести"
Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа
ФАС прокомментировала повышение цен на бензин
В Минобрнауки допустили перенос начала учебного года в вузах
За сутки в России подтверждено 6760 случаев COVID-19 в 83 регионах
Карпин: Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки
Кокорин похвастался маской из крокодиловой кожи за 30 тысяч рублей