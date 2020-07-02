Лукашенко призвал защитить честь знамени Великой Победы

Сегодня мало подхватить историческое знамя Великой Победы отцов и дедов, гордо пронести его и передать детям, убежден Александр Лукашенко. Обращаясь 2 июля к участникам торжественного заседания, посвященного Дню Независимости Беларуси, белорусский лидер дал понять, что настало время защитить честь знамени победителей.

"Когда мы видим, что даже потомки народов, спасенных 75 лет назад от фашистского рабства и геноцида, рушат памятники советским воинам и героизируют нацистов, мы понимаем, что война не закончилась", - с горечью признал президент, которого цитирует его пресс-служба. Она продолжается, по его словам, в культурной, информационной, политической, экономической сферах.

В то же время, по его мнению, именно героические события прошлого формируют национальную идентичность народа, объединяют его. "Поэтому любые попытки дискредитировать поколение победителей мы будем расценивать как посягательство на суверенитет, носителем которого является и белорусский народ", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, нужно понимать, что потомки и идейные последователи тех, кто стоял по другую линию фронта, не оставят попытки переписать историю Второй мировой войны или предать ее забвению. "Но мы просто не имеем права допустить это. Не имеем права во имя памяти тех, кто отдал жизнь за свободу белорусской земли, за наше сегодняшнее настоящее и будущее наших детей и внуков", - подчеркнул президент.

Он напомнил страницы историографии ВОВ, согласно которым только на территории Беларуси находилось свыше 260 лагерей смерти, здесь было совершено около 140 карательных операций, более трех лет продолжались нечеловеческие страдания белорусов в оккупации. "Эта память увековечена более чем в 8 тысячах памятников, в архивных кинопленках и документах, она живет в народной инициативе "Беларусь помнит".

Обращаясь к ветеранам, Лукашенко отметил, что восстановленный ими мир в стране хранят как самую большую ценность в жизни. "И наш святой долг - во имя вашего великого подвига сохранить и передать следующим поколениям мирную, безопасную и независимую Беларусь. Несмотря на разные передряги современности, смею вас заверить, мы ее сохраним - эту мирную и независимую страну", - заверил белорусский лидер

На мероприятии во Дворце Республики в четверг присутствовали высшие должностные лица, представители органов государственного управления, парламентарии страны, представители политических партий и общественных объединений, религиозных конфессий и творческих союзов. В числе участников торжества находились ветераны войны, представители трудовых коллективов и научных учреждений, представители дипкорпуса.

Для участников мероприятия во Дворце Республики состоялся праздничный концерт мастеров искусств "Магистраль нашей жизни". Сквозной образ концерта - магистраль, белорусский путь, который выбрал народ и по которому движется, создавая свою новейшую историю.