Все лица, замешанные в совершении злодеяний в Косово, должны предстать перед лицом правосудия и понести заслуженное наказание - независимо от занимаемых должностей, заявила в ходе традиционного брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"24 июня прокуратура Специализированного судебного органа в Гааге по расследованию преступлений "Освободительной армии Косово" (OAK) опубликовала заявление, которым уведомила о завершении работы над обвинительными актами в отношении так называемого "президента" Косово Хашима Тачи, бывшего спикера "ассамблеи" Кадри Весели, а также еще восьмерых бывших оаковцев, - напомнила она. - Все они подозреваются в совершении преступлений против человечности и военных преступлений, включая убийства, преследования и пытки. Жертвами стали около 100 человек, среди них - албанцы, сербы, цыгане и представители других этнических групп. Собранные материалы переданы в предварительное судопроизводство. Начало процесса станет возможным после их рассмотрения Палатой Спецсуда, на что отводится до шести месяцев".

Захарова отметила, что принятые решения в очередной раз наглядно продемонстрировали несостоятельность косовской так называемой "государственности". "Хотела бы обратить ваше внимание, что в тягчайших преступлениях обвиняются фигуранты, многие годы возглавляющие властные институты в Приштине, - подчеркивает дипломат. - Именно эти уголовные элементы непосредственно организовали в 2008 году одностороннее провозглашение косовской независимости, нелегитимность которой вполне очевидна и имеет международно-правовую базу - тот самый свод международно-правых документов, четко говорящий о нелегитимности событий 2008 года".

Напомним, что Хашим Тачи занял должность "президента" Косово в 2016 году лишь благодаря непосредственным усилиям Вашингтона и Брюсселя. При этом ни европейских, ни американских партнеров тогда не смущало, что в докладе ПАСЕ бывшего прокурора Швейцарии Дика Марти однозначно указывалось на то, что данный политик ранее руководил албанским мафиозным кланом "Дреница", специализировавшимся на контрабанде оружия, наркотиков и человеческих органов. В документе его характеризуют "мафиозным боссом" и "наркоторговцем". Кроме того, на Западе не были замечены и утверждения обвинителя Гаагского трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) Карлы дель Понте, которая поставила косовара и его криминальных соратников в один ряд с фашистами. Так, она в своей книге "Охота: я и военные преступники" рассказала о чудовищных преступлениях, сравнимых "с теми, что чинил Третий рейх".