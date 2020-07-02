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02.07.2020 19:59
Рубрика: Спорт

Матч "Спартака" и "Тамбова" в 26-м туре РПЛ пройдет без VAR

Текст: Максим Домчев
Главный тренер "Спартака" Доменико Тодеско получает предупреждение от арбитра в матче предыдущего тура чемпионата России по футболу с ЦСКА. Фото: Михаил Синицын/РГ

Назначены судейские бригады на матчи 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Матч между "Спартаком" и "Тамбовом" обслужит бригада Владимира Москалева. Его ассистентами назначены Валерий Данченко и Владимир Миневич, резервный судья - Антон Анопа. При этом на игре не будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR).

"В один день видеоассистенты могут работать только на четыре матчах. Такая техническая и организационная ситуация, - объяснил глава проекта по внедрению системы VAR в России Леонид Калошин, которого цитирует сайт телеканала "Матч ТВ".

По его словам, 4 июля пройдут пять матчей, из которых "Динамо" - "Арсенал" и "Локомотив" - "Сочи" "автоматически должны быть с VAR, так как на игре "Сочи" - "Динамо" он не был использован". "ЦСКА борется за место в Лиге чемпионов, а "Спартак" и "Тамбов" - нет. Потому такой выбор", - заявил Калошин.

Центральный матч тура между "Краснодаром" и санкт-петербургским "Зенитом" обслужит Сергей Карасев, его ассистентами будут Дмитрий Мосякин и Илья Елеференко, за VAR отвечает Евгений Турбин.

На игры других команд назначены следующие арбитры:

"Динамо" (Москва) - "Арсенал" (Тула) - Владислав Безбородов,

"Крылья Советов" (Самара) - "Ростов" - Николай Волошин,

"Локомотив" (Москва) - "Сочи" - Алексей Матюнин,

"Ахмат" (Гпрзный) - ЦСКА (Москва) - Павел Кукуян,

"Уфа" - "Урал" (Екатеринбург) - Сергей Лапочкин,

"Рубин" (Казань) - "Оренбург" - Кирилл Левников.

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