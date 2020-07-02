Матвиенко подчеркнула абсолютную легитимность поправок к Конституции

Активное участие граждан в голосовании по поправкам в Конституцию РФ и уровень их поддержки обеспечили абсолютную легитимность вносимых в текст Основного Закона изменений, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Подавляющее большинство граждан поддержали поправки в Конституцию и обеспечили тем самым их абсолютную легитимность", - заявила она в эфире телеканала "Россия 24"​​​.

Она также поблагодарила и тех россиян, "кто принял участие в голосовании, за их гражданскую позицию: и тех, кто был за, и тех, кто против". "Тех, кто против, надо услышать, надо понять причины и сделать выводы", - считает глава Совфеда.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ завершилось 1 июля. Согласно предварительным данным, за поправки высказались 77,92% участников плебисцита, против - 21,27%. Явка составила 67,97%. Для включения изменений в текст Основного Закона необходима поддержка более чем половины проголосовавших.