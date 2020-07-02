Матвиенко: Поправки в Конституцию потребуют изменения порядка 90 законов

Вступление поправок в силу потребует "серьезного пересмотра действующего законодательства", отметила глава Совфеда. "Предварительно мы считаем, что это будет порядка 90 законов, над которыми будет работать и Государственная дума, и Совет Федерации", - сказала она.

По словам спикера, еще ряд поправок надо будет вносить в нормативные акты Совета Федерации. "Мы уже над этим работаем, рассчитываем, что до конца весенней сессии мы их утвердим", - пояснила Матвиенко.

"Федеральному собранию предстоит большая работа, мы с радостью будем ею заниматься и работать столько, сколько потребуется, чтобы как можно скорее и - главное - качественно принять те законы, которые обеспечат действие новой Конституции", - заключила Валентина Матвиенко.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ завершилось 1 июля. Согласно предварительным данным, за поправки высказались 77,92% участников плебисцита, против - 21,27%. Явка составила 67,97%. Для включения изменений в текст Основного Закона необходима поддержка более чем половины проголосовавших.