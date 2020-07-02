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02.07.2020 11:42
Рубрика: В мире

Меркель установит рекорд по председательству в Совете Европы

Текст: Александр Саможнев

Канцлер ФРГ Ангела Меркель является единственной женщиной на посту главы правительства, которая дважды представит Германию в период председательства в Совете ЕС. В 2007 году она помогала вести переговоры по основополагающему Лиссабонскому договору. Уже тогда много говорилось о кризисах в ЕС и о надеждах, возлагавшихся на немецкое руководство Советом ЕС в порядке ротации, пишет Deutsche Welle.

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Председательство Германии станет тринадцатым по счету с момента образования Евросоюза в 1957 году. Наблюдатели надеются, что канцлер не суеверна и роковое число не повлияет на ее действия, тем более что работать придется в условиях пандемии. С каждым расширением ЕС скорость обращения через шестимесячные председательства естественным образом снижалась. В 1950-х и 1960-х годах шесть членов-учредителей, среди которых была и Германия, каждые три года занимали председательские должности. На данный момент в ЕС 27 членов, поэтому председательство повторяется примерно раз в 13 лет.

Германия больше всех председательствовала в ЕС. За ней следуют Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция и Италия. Главой правительства с наибольшим количеством председательств был канцлер Гельмут Коль (1983, 1988, 1994). На втором месте - президент Франции Франсуа Миттеран с двумя с половиной председательствами. Социалиста Миттерана сменил в середине третьего президентского срока в мае 1995 года после выборов консерватор Жак Ширак.

Между тем Бранденбургские ворота в Берлине раскрасили цветами европейского флага. Так отметили начало председательства Германии в Евросоюзе. На символической церемонии этот пост перешел 1 июля от Хорватии, отмечает телеканал Euronews.

Фото: AP Photo/Markus Schreiber
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В течение следующих шести месяцев немецкое руководство будет осуществлять европейский проект и решать текущие вопросы такие, как борьба с коронавирусом. Федеральному канцлеру придется также координировать переговоры о выходе Великобритании из ЕС.

"Я буду добиваться хорошего решения, - обещала Ангела Меркель. - ЕС и Германия должны подготовиться и на случай, если соглашение с Соединенным Королевством не будет достигнуто".

Это не единственная сделка, которую нужно заключить при помощи Германии. Страны-члены ЕС должны договориться о плане восстановления после пандемии. Пока неясно, удастся ли это до летних каникул. Кроме того, в Брюсселе под немецким председательством будут приниматься общеевропейские решения не только об экономическом кризисе, но и о правах рабочих, спасении климата, а также о миграции.

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