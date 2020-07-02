В Испании начался сезон отпусков и тысячи людей отправились из крупных городов на побережье, где у них имеются вторые квартиры и даже целые дома. Однако некоторые из собственников недвижимости столкнулись с неожиданной проблемой: их жилье оказалось занято посторонними. В период, когда квартиры пустовали, их заняли мигранты и бездомные, выселить которых по испанским законам теперь очень трудно. Еще сложнее это сделать иностранцам, которые приобрели недвижимость в Испании.

Еще в начале года, по официальной статистике, порядка 87 тысяч домов в Испании были незаконно оккупированы. И это при том, что далеко не все случаи известны, некоторые собственники боятся сообщать о правонарушении. Насколько эти цифры увеличились за время пандемии, сказать невозможно. Ведь нелегалы занимали дома даже тех, кто из-за коронавируса оказался в больнице или на время переехал к родственникам.

Один такой вопиющий случай произошел, например, в городе Луго в Галисии на северо-западе Испании. Пожилая пара перебралась жить к сыну, а когда через три дня их внучка приехала забрать для них некоторые вещи, в квартире уже проживали "оккупанты". Они забаррикадировались внутри и даже вызвали полицию, чтобы та защитила их от законных владельцев. Арестовали сквоттеров только тогда, когда они вышли из квартиры, ведь полиция в Испании не имеет права силой проникать в жилище, даже если того требует собственник. Ведь по закону тот, кто находится внутри помещения (даже если это вор), имеет на него больше прав, чем владелец, стоящий по другую сторону двери. Правда, ровно до тех пор, пока нарушитель не перешагнет порог. Вот такой юридический казус.

Стоит отметить, что проблема с незаконными "вселенцами" существует уже много лет. Ее корни тянутся в начало 2000-х годов, когда в Испании отмечался строительный бум. Дома росли как на дрожжах, а банки охотно выдавали кредиты на покупку квартир. Все это закончилось в 2008 году, когда грянул экономический кризис. Многие испанцы лишились работы и возможности выплачивать проценты по ипотеке. Десятки тысяч людей были выселены из своих квартир, которые перешли в собственность банков и различных фондов. Однако многие отказались покидать жилье, которое еще вчера было их собственностью, что привело к массе судебных процессов. И тут закон оказался на стороне бывших владельцев.

Дело в том, что, согласно 47 статье Конституции, "все испанцы имеют право на достойное и адекватное жилье". К тому же Испания еще в 1976 году подписала Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, согласно которому нельзя выселить человека, не предоставив ему альтернативного жилья.

Еще в начале года порядка 87 тысяч домов в Испании были незаконно оккупированы

Власти этого сделать не могут по той простой причине, что в стране фактически нет государственного фонда жилья. Право человека на жилье в Испании, как это признала ООН еще несколько лет назад, полностью зависит от его финансовых возможностей. Молодые испанцы либо живут с родителями, либо зарабатывают достаточно, чтобы взять ипотеку или снимать квартиру.

А нелегально оккупируют жилье либо те, кто в нем прежде жил на законных основания, но лишился возможности платить по кредиту или за аренду (после резкого увеличения числа безработных из-за пандемии количество таких людей явно возрастет), либо мигранты, незаконно проникнувшие на территорию страны.

Хотя в Испании еще семь лет назад была проведена реформа закона о сдаче в аренду городского жилья, ограничивающая срок действия договора тремя годами и позволяющая домовладельцу не продлевать его, проблемы это не решило. Ведь Конституция требует обеспечить каждого испанца достойным жильем. При наличии детей у проблемных жильцов выселить их почти невозможно. Впрочем, если прежде такие квартиранты проблем для владельца не создавали, обычно стороны находят способ урегулировать вопрос (банки могут реструктурировать задолженность, а частные собственники - договориться о приемлемой плате или отсрочке). Другое дело - нелегальные мигранты.

Исправить ситуацию должен недавно принятый закон о выселении. Для того чтобы получить обратно свою собственность, владелец должен подать иск, на рассмотрение которого отводится около месяца (хотя обычно гораздо больше). Стоит отметить, что речь идет о частных лицах и госструктурах, управляющих социальным жильем, а не об организациях или банках, владеющих множеством пустующих квартир и домов (они и узнать о проблеме могут только через несколько месяцев).

Но в то же время в Испании сквоттерам дали возможность регистрироваться в городе, где они поселились, чтобы получать пособие по безработице, медпомощь.

Домовладельцы остались недовольны сложившейся ситуацией. Они критикуют власти пиренейского королевства за их пассивное отношение к проблеме. По их мнению, оккупантов надо выселять в 24 часа после жалобы, а не рассматривать этот вопрос в суде. Недавно в местечке Португалете, неподалеку от Бильбао, местные жители были вынуждены своими силами выгонять нелегалов из захваченных ими пустующих домов. И это при том, что в Уголовном кодексе Испании есть несколько статей, предусматривающих тюремный срок за взлом и проникновение, а также за захват имущества против воли владельца.