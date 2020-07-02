Минфин оценил дефицит бюджета в 2020 году

Минфин ожидает, что дефицит федерального бюджета не превысит 5% ВВП. Об этом заявил заместитель министра финансов Владимир Колычев.

"В целом по бюджетным цифрам, если будет полностью исполнен антикризисный пакет, то есть если будут полностью задействованы утвержденные расходы при текущем уровне цен на нефть (39 долларов за баррель в среднем по году), общий объем дефицита может составить порядка 5%. Возможно, будет поменьше", - скзал Колычев.

Он уточнил, что 5% ВВП дефицита - это, скорее, верхняя граница оценочного диапазона.

Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал дефицит федерального бюджета по итогам 2020 года в 4% ВВП. По оценке Банка России, показатель может составить и 5-6% ВВП.