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02.07.2020 21:38
Рубрика: Экономика

Минфин оценил дефицит бюджета в 2020 году

Текст: Роман Маркелов

Минфин ожидает, что дефицит федерального бюджета не превысит 5% ВВП. Об этом заявил заместитель министра финансов Владимир Колычев.

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"В целом по бюджетным цифрам, если будет полностью исполнен антикризисный пакет, то есть если будут полностью задействованы утвержденные расходы при текущем уровне цен на нефть (39 долларов за баррель в среднем по году), общий объем дефицита может составить порядка 5%. Возможно, будет поменьше", - скзал Колычев.

Он уточнил, что 5% ВВП дефицита - это, скорее, верхняя граница оценочного диапазона.

Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал дефицит федерального бюджета по итогам 2020 года в 4% ВВП. По оценке Банка России, показатель может составить и 5-6% ВВП.

Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство Минфин

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