Минфин предложил увеличить квоту малого и среднего бизнеса в госзакупках

Минфин разработал предложения по дополнительной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) при их участии в госзакупках. Инициативы направлены первому вице-премьеру Андрею Белоусову, говорится в сообщении ведомства.

Минфин предложил увеличить в два раза (с текущих 15% до 30%) размер обязательной доли закупок, которые государственные и муниципальные заказчики должны осуществлять у представителей МСП. Кроме того, действующие для субъектов малого бизнеса преимущества должны распространиться и на средний бизнес, следует из предложений Минфина.

Если инициативы ведомства будут поддержаны, Минфин включит изменения в ранее разработанный министерством законопроект об оптимизации и упрощении государственных и муниципальных закупок ("оптимизационный" законопроект). "Оптимизационный" законопроект для снижения финансовой нагрузки на субъектов малого предпринимательства содержит новацию, допускающую возможность предоставления такими субъектами для обеспечения заявок и заключаемых контрактов (помимо банковских гарантий) независимых гарантий, выданных региональными гарантийными организациями, говорится в сообщении Минфина.