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02.07.2020 20:31
Рубрика: Власть

Минобороны сообщило о 6650 выздоровевших от коронавируса в ВС РФ

Текст: Юрий Гаврилов
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Минобороны представило последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах РФ: число выздоровевших от COVID-19 все больше превышает количество инфицированных. Причем эта тенденция наблюдается более месяца.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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По сведениям на 2 июля, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте оборонного ведомства, за прошедшие сутки в ВС после прохождения лечения выздоровело 88 военнослужащих. Таким образом, общая численность людей, избавившихся от инфекции, достигло в армии и на флоте 6650 человек.

Кроме того, начиная с марта 20 222 представителя ВС сняли с медицинского контроля после двухнедельного карантина.

Однако 1316 военнослужащих с положительными результатами тестирования по-прежнему находятся на контроле у врачей; 1032 пациента лежат в военных госпиталях; 66 человека изолированы по месту службы; 23 лежат в гражданских больницах и клиниках; еще 195 изолированы на дому.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Отмечается, что с начала функционирования многопрофильных центров, возведенных Минобороны в 15 регионах страны, медицинская помощь была оказана 1359 пациентам, 233 из которых - гражданские. Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны.

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