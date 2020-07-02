Мир не признает претензий США на глобальное моральное лидерство

В качестве примера американских двойных стандартов он приводит политику США в отношении КНР. Профессор Калачинский вспоминает недавние высказывания американских дипломатов о том, что между Китаем и США "нет морального равенства". Он указывает на прозвучавшие в Вашингтоне обвинения в том, что КНР якобы пытается использовать нынешние беспорядки в США для извлечения собственных политических выгод. По мнению Калачинского, такие обвинения - не более чем "словесная эквилибристика", учитывая, что сами Соединенные Штаты под предлогом защиты прав человека пытаются вмешаться во внутренние дела Китая, диктуя свою волю с позиций "великого учителя".

Комментируя такую ситуацию, эксперт подчеркивает: подобные действия Вашингтона признаются двойными стандартами по всему миру - в России, в Китае, в Европе, и даже многими в самих Соединенных Штатах. Именно поэтому то одна страна, то другая выпускает отчеты по нарушениям прав в самих США. Калачинский приводит слова составителей одного из подобных докладов: "Этот документ напоминает зеркало, которое мы дарим администрации США, чтобы она с его помощью посмотрела на себя, на ситуацию с правами человека в своей стране. Чтобы она подумала над тем, достойна ли она назваться "защитником прав человека", имеет ли право размахивать руками перед другими, судить о них, вмешиваться во внутренние дела других стран под предлогом защиты прав человека, применяя двойные стандарты".