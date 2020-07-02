Экономику нужно восстанавливать. Но какую? Сырьевую? Мы давно уже знаем, что не все можно купить за деньги и что сырье - это регулярные кризисы, а зависимость от импорта оборудования, комплектующих и исходников в 70-90% - не есть наша мечта. И - не национальная безопасность. А еще какую? Полугосударственную, всю - в вертикалях? Доля государства в экономике сегодня доходит до 60-70%. А что ждать потом? 80 или 90%? Но каждому известно, что в такой экономике служат, а не творят, подчиняются, а не работают. В ней плохо с инновациями. Она обречена на технологическое отставание и стагнацию.

А еще какую экономику? Бюджетную, где весь рост сосредоточен вокруг бюджета - его дотаций, субвенций, льгот? Где нет нормального доступа к дешевому кредиту и все, кто не боится, мечтают подкатиться к бюджету? Но заранее известно, что бюджет - нерезиновый. Не могут быть одновременно и масло, и пушки, и инвестиции, и откачка доходов в крупнейшие резервы. Одни только нацпроекты не вытянут нас в быстрый и стабильный рост.

Да, нужно восстанавливать, но другую модель экономики. Политический централизм не обязательно ведет к экономическому. Наоборот, в странах "экономического чуда" (их было более 20 после Второй мировой войны) твердая рука была инструментом для создания экономик, все более быстрых, все более свободных, рыночных и децентрализованных, год за годом. При всех культурных особенностях.

Так какая же это модель экономики? Нужно же договориться о цели! Вот ответы. Социальная рыночная экономика. Благосостояние для всех - читаем Людвига Эрхарда. Немецкий стиль гораздо больше нам подходит, чем англо-саксонский. Таковы исторические корни. Доля государства в экономике (с учетом контролируемого бизнеса) - не выше 30-35%. Доля среднего и малого бизнеса в ВВП - до 40-50% (сегодня - 20-21%). Сырье в экспорте составляет не больше 30-40%, машины и оборудование - до 15-20%. Зависимость от высокотехнологичного импорта - не выше 30-40%, от импорта непродовольственных товаров народного потребления - до 25 - 35%.

Налоговое и квазиналоговое бремя - не больше 32% ВВП (иначе не будем быстро расти). Госдолг - до 35 -40% ВВП (отличный источник для роста, безопасный уровень). Насыщенность деньгами (монетизация) и кредитами - не ниже 90-100% ВВП (в Китае - за 200%) при уровне процента до 3-4% по коммерческим ссудам. Не сомневайтесь, инфляция будет низка - есть огромная международная практика. Регулятивная нагрузка - в половину нынешней. Потребление государства - до 14-15% ВВП (сегодня - 18,5%), а вот инвестиции, накопление основного капитала - до 27-28% ВВП (сейчас 22%, в Китае - выше 40%). Тогда начнем расти со скоростью света. Ну не света, но все-таки 4 - 5% в год давать точно будем.

Нужно только договориться — старое не ремонтируем. Строим новое, в немецком стиле

И еще выравнивание регионов по доходам и качеству жизни. Хорошая жизнь - не только в Москве! Каждый должен найти работу там, где он живет с семьей. Все - больше нет 7-10 млн отходников. Нет и 14-15 млн неформалов, работающих в серой экономике. Есть истинный бюджетный федерализм, когда регионам хватает своих налогов для развития. И еще нет больше стягивания всего и вся в Москву.

- Мечты, мечты! Идеализм! - так скажут скептики. И будут не правы, потому что хорошо известно, как сделать быстрый рост. Так, чтобы все флаги были в гости к нам с прямыми инвестициями, несмотря на санкции. Перед рынком в 147-150 млн человек с темпами роста в 4-5% капитал не может устоять.

Так бывает? В 2019 году нас перегнала Малайзия по ключевому показателю благосостояния - ВВП на душу населения по паритету покупательной способности. У России - 29,6 тыс. долл., у Малайзии - 32,9 тыс. долл. (МВФ). Еще в 1992 г. этот показатель у нас был почти на 40% выше, чем в Малайзии. Сегодня - на 10% ниже. Свою независимость Малайзия отмечает с 1957 г. Для нас это был год запуска спутника.

Все изменилось. Малайзия сегодня - мировой экспортер электроники, в т. ч. в Россию. В I квартале 2020 г. машины и оборудование составляли 1,2% нашего экспорта в Малайзию. И, наоборот, их доля - 57% в импорте из Малайзии в Россию (ФТС). Кому нужно меняться? Ожидаемая продолжительность жизни в Малайзии почти 77 лет, на 3 с лишним года больше, чем у нас. В 1960 г. все было наоборот. В России жили на 6 лет дольше, чем в Малайзии.

Да, страны конкурируют между собой. Те, кто были вечными неудачниками, могут стать впереди планеты всей. И наоборот. Только нужно договориться, какую модель экономики мы строим. И за счет каких средств. Умный финансовый инженер всегда их найдет.

Вот простые расчеты. Ежегодно экспорт товаров из России больше импорта на 100-200 млрд долл. Неплохие деньги для инвестиций, закупки технологий и оборудования! Но дальше только вычеты - отрицательные сальдо по балансам услуг, оплаты труда, инвестиционных доходов, ввозу-вывозу капитала. За четверть века, 1994 - I квартал 2020 года, чистый вывоз частного капитала из России составил 550 млрд долларов (ЦБ РФ). Плюс сотни миллиардов долларов вывезло государство, вкладывая свои резервы в иностранные бумаги и валюту.

Перед огромным рынком с ростом в 4-5% иностранный капитал не может устоять, даже несмотря на санкции

Хотя бы половину этих денег - да в основной капитал! Да еще получить бы прямые инвестиции - чужие доллары, евро, юани в наши предприятия! Но как? Запретами? Нет, они бесполезны. Ответ - подчиняя каждый экономический инструмент и проектный офис в государстве открытости, снижению рисков, росту, модернизации, качеству жизни семей. Тогда эти деньги на инвестиции останутся в России или придут в нее сами. Найдутся и другие деньги - в амортизации, прибыли, в новых кредитах. Нужно только договориться - старое не ремонтируем. Строим новое.