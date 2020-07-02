Мишустин и Чернышенко поздравили спортивных журналистов с их праздником

Председатель правительства Михаил Мишустин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр спорта РФ Олег Матыцин поздравили спортивных журналистов с их профессиональным праздником. Ежегодно 2 июля отмечается Международный день спортивного журналиста.

Михаил Мишустин, председатель правительства:

- Уважаемые друзья! Искренне поздравляю вас с Международным днем спортивного журналиста.

Сегодня этот праздник объединяет репортеров, обозревателей, комментаторов, фотокорреспондентов, всех, кто освещает в прессе, на телевидении и радиоволне спортивные состязания. Благодаря вашему таланту и творческой энергии мы узнаем о главных спортивных событиях, происходящих в стране и мире. Вместе с вами следим за выступлениями атлетов, радуемся их победам и рекордам. Ваши колонки, репортажи, трансляции дарят миллионам людей незабываемые впечатления и эмоции. Особой благодарности заслуживает большая работа, которую вы проводите по популяризации физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

Дорогие друзья! Каждый из вас профессионал высокого класса, искренне преданный любимому делу и основным принципам журналистики - подлинности и беспристрастности, точности и оперативности, достоверности и актуальности. Хочу поблагодарить всех работников спортивных средств массовой информации за неравнодушное и эмоциональное отношение к своей работе. И пожелать вам крепкого здоровья, новых успехов и творческих удач.

Дмитрий Чернышенко в своем поздравлении среди прочих отметил заместителя главного редактора "РГ" и президента Федерации спортивных журналистов России Николая Долгополова:

- Друзья! Сердечно поздравляю вас с Международным днем спортивного журналиста. Невозможно представить спорт без вашей профессиональной работы, самоотдачи и мастерства. Благодаря вам мы наслаждаемся зрелищностью соревнований, испытываем весь спектр спортивных эмоций и проживаем вместе со спортсменами самые волнующие моменты.

Комментаторы, обозреватели, репортеры и корреспонденты, вы находитесь на передовой спортивных событий и со всей страстью рассказываете нам о происходящем. Спасибо за ваш азарт и преданность любимому делу.

Огромная работа спортивных фотографов и операторов не видна обычному зрителю. Сегодня особенно хочется подчеркнуть ее важность. Это продукт высочайшего качества и великого труда. Благодарю вас за ваш талант: весь мир наблюдает за спортивными успехами вашими глазами.

Спортивная журналистика - это искусство, которое требует постоянного профессионального развития. Она открыла много имен: Андрей Голованов, Дмитрий Губерниев, Юрий Гольшак, Николай Долгополов, Сергей Киврин, Александр Кружков, Сергей Курдюков, Юрий Розанов, Евгений Слюсаренко, Георгий Черданцев и многие другие. Все - настоящие профессионалы своего дела, у которых учится молодежь. Все вместе вы развиваете сильные традиции нашей журналистской школы.

Я желаю всем, кто посвятил свою жизнь спортивной журналистике, крепкого здоровья, творческой энергии и профессиональных успехов!

Олег Матыцин, министр спорта РФ:

Дорогие друзья!

Ежегодно 2 июля отмечается Международный день спортивного журналиста. От имени министерства спорта Российской Федерации и себя лично поздравляю спортивных журналистов - корреспондентов, комментаторов, теле- и радиоведущих, сотрудников спортивных редакций с профессиональным праздником!

В средствах массовой информации спорт - одна из самых популярных и востребованных тем, никогда не теряющая своей актуальности. Спортивная журналистика в России имеет славную историю и богатые традиции. В эту профессию приходят работать люди целеустремленные, увлеченные, искренне любящие спорт. Нередко спортивными журналистами становятся бывшие спортсмены, которые на своем опыте отлично знают все особенности спортивного мира и могут рассказать о них широкой аудитории.

Информируя о крупнейших международных и всероссийских соревнованиях, успехах и достижениях спортсменов, создавая яркие репортажи и запоминающиеся интервью, спортивные журналисты вносят огромный вклад в развитие спортивной отрасли страны, популяризацию занятий физической культурой и спортом, продвижение ценностей здорового и активного образа жизни среди россиян, особенно детей и молодежи.

В этот праздничный день хочу поблагодарить спортивных журналистов за профессионализм, мастерство и объективность в освещении спортивных событий. Желаю всем крепкого здоровья, дальнейшей плодотворной работы и новых творческих удач!