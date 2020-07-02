Мишустин: Объем расходов бюджета могут превысить на 1,8 трлн рублей

Изменение ряда положений Бюджетного кодекса позволит направить дополнительные ресурсы для противодействия коронавирусной инфекции и поддержки экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Появится возможность превысить утвержденный объем расходов федерального бюджета на 1,8 триллиона рублей", - разъяснил он суть некоторых пунктов рассматриваемого законопроекта. Кроме того, до 2024 года будет действовать норма о перечислении доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния в федеральный бюджет.

Предусмотрены решения для укрепления в 2020 году региональных бюджетов, в том числе за счет штрафов в случае нарушения правил передвижения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта.