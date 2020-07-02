Моди поздравил Путина с успешным проведением голосования по Конституции

Премьер-министр Индии Нарендра Моди по телефону поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением общероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе индийской стороны, говорится в сообщении. Владимир Путин поблагодарил Моди за поздравления, а также за участие расчета Вооруженных сил Индии в параде Победы на Красной площади 24 июня, рассказали в пресс-службе.

Кроме того, лидеры обсудили актуальные темы российско-индийской повестки и подтвердили по телефону настрой на укрепление особо привилегированного стратегического партнерства между странами.

"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - добавляется в сообщении.