Молодые семьи смогут оформлять жилищные субсидии через интернет

Подавать заявления на получение жилищных субсидий молодые семьи смогут через интернет. Проект постановления правительства об этом разработан Минстроем.

Молодые семьи могут получить сертификат на приобретение или строительство жилья по госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". Однако сейчас направить заявление на получение таких социальных выплат можно только при личном обращении в органы местного самоуправления по месту жительства.

Проектом постановления предполагается дать семьям возможность подавать заявление через портал госуслуг. Для этого одному из членов молодой семьи необходимо будет подписать пакет документов электронной подписью.

Цифровизация этой услуги существенно упросит процесс обращения за жилищной субсидией и повысит доступность господдержки, отметил замглавы Минстроя Юрий Гордеев.