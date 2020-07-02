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Текст:   Марина Трубилина 
16:18 02.07.2020

Молодые семьи смогут оформлять жилищные субсидии через интернет

Подавать заявления на получение жилищных субсидий молодые семьи смогут через интернет. Проект постановления правительства об этом разработан Минстроем.
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Молодые семьи могут получить сертификат на приобретение или строительство жилья по госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". Однако сейчас направить заявление на получение таких социальных выплат можно только при личном обращении в органы местного самоуправления по месту жительства.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Проектом постановления предполагается дать семьям возможность подавать заявление через портал госуслуг. Для этого одному из членов молодой семьи необходимо будет подписать пакет документов электронной подписью.

Цифровизация этой услуги существенно упросит процесс обращения за жилищной субсидией и повысит доступность господдержки, отметил замглавы Минстроя Юрий Гордеев.

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