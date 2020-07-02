"Вопрос, требующий каждодневного внимания - это защита законных интересов и прав граждан в сфере охраны здоровья, - заявил министр на недавней коллегии минздрава, где определялись ближайшие задачи в российском здравоохранении. - В 2019 году проведено почти 6 тысяч проверок по государственному контролю качества и безопасности медицинской деятельности. Нарушения прав граждан выявлены в 56 процентах - более чем в 2700 - медорганизаций, был обеспечен контроль за их восстановлением".

В рамках действующей модели ОМС и финансирование медучреждений, и контроль за качеством лечения проводят страховые медорганизации и территориальные фонды ОМС. Принцип "деньги следуют за пациентом" требует четкого понимания, куда и как тратятся средства, поступившие в поликлинику или больницу. Но при этом действующую модель финансирования часто критикуют.

Медиков не устраивают бюрократические сложности и чрезмерная проверочная нагрузка. Это подтвердил опрос, проведенный приложением "Справочник врача". При этом врачи отметили, что в рамках нынешней системы все граждане страны имеют возможность получить бесплатное лечение в любом регионе. Еще один плюс - в рамках страховой модели пациент имеет право выбирать, где ему лечиться даже при получении бесплатной помощи, а не только при обращении в коммерческую клинику.

Проблемы ОМС известны: недостаточные тарифы на оказание помощи, из-за чего медучреждения оказываются "на голодном финансовом пайке". До сих пор, несмотря на усилия минздрава и ФОМС, сохраняется и разница в тарифах на одну и ту же помощь в разных регионах, а от этого страдает качество лечения.

"Системе ОМС традиционно противопоставляется сметная модель финансирования и призывы ликвидировать ОМС, что означает возврат к смете, - сказал "РГ" вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов. - Однако нельзя проецировать проблемы здравоохранения (ту же проблему недостаточного финансирования) на отдельную составляющую - систему ОМС. Недостаток средств в здравоохранении приводит и к невысоким зарплатам медиков, и к большой нагрузке. Но это никак не связано с существующей моделью ОМС. Это вопрос размера бюджета здравоохранения".

Наоборот, существующие правила ОМС помогают регулировать денежные потоки. Кроме того, в ОМС включена система контроля за качеством лечения. А в последние годы активно развивается еще одно направление - защита прав пациентов. "ОМС обеспечивает внешний контроль за количеством и качеством оказанной медпомощи, обеспечивает оплату лечения и защищает пациента, - говорит эксперт. - Непрозрачность - не единственная причина необходимости реформы ОМС. Нам нужно внедрить механизм, чтобы увязать качество работы врача, включая удовлетворенность пациента, с зарплатой. Это позволило бы повысить уровень медицинской помощи и финансово стимулировать лучших врачей", - считает эксперт.