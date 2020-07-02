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02.07.2020 11:16
Рубрика: Происшествия

МВД заявило об отсутствии нарушений во время голосования

Текст: Иван Петров
Голосование по поправкам в Конституцию РФ прошло без происшествий. Об этом в четверг сообщили в пресс-центре МВД России.

Отмечается, что 1 июля на участках для голосования во всех субъектах РФ несли службу 185 тысяч сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащих Росгвардии. "Им оказывали содействие работники частных охранных организаций и представители общественных формирований правоохранительной направленности", - уточнили в МВД.

В результате принятых мер правонарушений, способных повлиять на итоги общероссийского голосования, допущено не было, подчеркнули в пресс-центре МВД России.

Кроме того, полицейские обеспечили безопасную транспортировку бюллетеней в территориальные избирательные комиссии после закрытия участков для голосования.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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При этом все стражи правопорядка не были лишены возможности и самим проголосовать. "Всем сотрудникам МВД, задействованным в мероприятиях по охране правопорядка, была предоставлена возможность исполнить свой гражданский долг и выразить свое отношение к предлагаемым изменениям в основной закон государства. Многие из них воспользовались возможностью дистанционного электронного голосования", - рассказала официальный представитель МВД России генерал-майор Ирина Волк.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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