На юге Испании появился пляж только для пожилых и инвалидов

Городской совет местечка Вехер-де-ла-Фронтера на юге Испании выделил участок в 150 метров на берегу, чтобы организовать там пляж только для лиц старше 65 лет и людей с ограниченными возможностями. Как пишет El Pais, таким своеобразным способом местные власти решили бороться с коронавирусом. Предполагается, что отдельный пляж для пожилых позволит защитить этих людей от COVID-19.

"Есть много мер, которые нам пришлось предпринять, и, учитывая, что люди старше 65 лет входят в группу риска, мы выделили определенную область для тех, кто хочет чувствовать себя в безопасности", - рассказал мэр Вехер-де-ла-Фронтера Мануэль Флор. По его словам, ширина местных пляжей не позволяет поддерживать безопасную дистанцию между людьми, поэтому и было решено нетривиально подойти к решению проблемы.

Теперь на тот пляж пускают только при предъявлении документа, подтверждающего возраст. Впрочем, попасть туда могут и молодые, но только в качестве сопровождающего.

При этом на всем побережье власти следят, чтобы на пляже не было слишком много людей, и измеряют им температуру.