На Украине заявили о боязни Киева возвращать Донбасс

Киев боится возвращения Донбасса под свой контроль. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

"Им страшно это делать. Они никогда в жизни этого не сделают. Тогда придется отвечать за очень многие вещи", - сказал Мураев в эфире канала "НАШ".

Запись трансляции политик опубликовал на своем YouTube-канале.

По мнению Мураева, страх украинских властей заключается, в частности, в том, что им придется выплачивать пенсии жителям Донбасса, искать средства на восстановление территорий, а также разбираться, кто на самом деле "герой", а кто "преступник", и после этого возбуждать уголовные дела против виновных.