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02.07.2020 12:03
Рубрика: Власть

Наблюдатели ОП выявили 33 реальных нарушения на голосовании по Конституции

Текст: Галина Мисливская
Наблюдатели на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ зафиксировали всего 33 реальных нарушения за семь дней, по всем фактам ведутся проверки. Подавляющее число сообщений о несоблюдении избирательных процедур не подтвердилось.

"По итогам шести дней голосования, до 1 июля, мы смогли зафиксировать отсутствие нарушений, которые ставили бы под сомнение результаты волеизъявления", - заявил в четверг на пресс-конференции председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг (НОМ)", ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов.

"Мелочь была, естественно, есть человеческий фактор, есть масса других сопутствующих вещей. Но серьезных нарушений не было", - добавил он. В частности, в подмосковном Королеве из-за допущенных членами УИК ошибок при проведении голосования вне участка пришлось аннулировать все бюллетени из переносных ящиков, рассказал Точенов.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В течение всех дней голосования в Общественной палате РФ работал ситуационный центр, который принял более 52 тысяч сообщений от наблюдателей со всей страны, рассказала исполнительный директор НОМ Алена Булгакова. Сигналов о возможных нарушениях поступило 512, после проверки выявлено 33 реальных фактов несоблюдения закона. "Наиболее резонансный случай был в Питере, где, по предварительной информации, был осуществлен вброс бюллетеней членами комиссии", - сказала она.

Полномочия двух членов УИК 505 в северной столице прекращены, правоохранительные органы ведут проверку, добавил сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль", член СПЧ Александр Брод. "Но должен сказать, что большинство сообщений о вбросах бюллетеней не подтвердились", - отметил он.

Среди сообщений о нарушениях были и заведомо ложные сигналы, продолжил Брод. "Совсем недавно на брифинге в Общественной палате мы проанализировали 1350 сообщений, размещенных на "Карте нарушений" организации "Голос", выяснилось, что из них 92% сообщений являются фейками", - сообщил он.

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"Более того, мы отметили, что эти сообщения после того, как они признаны недостоверными, не удаляются и никаких извинений и опровержений со стороны модераторов "Карты нарушений" не появляется". Возможно, причина в том, что сервер данной организации находится в США, приводить карту в порядок сложно из-за географической удаленности, а самое главное - заказ именно на массу фейков и проблемных ситуаций", - добавил Александр Брод.

Участники пресс-конференции считают успешным опыт широкого общественного наблюдения на голосовании по поправкам в Конституцию. "Институт общественного наблюдения в России сформирован и обеспечен ресурсами - и в техническом плане, и с точки зрения вовлечения граждан", - заявила Алена Булгакова.

Напомним, координация работы наблюдателей на общероссийском голосовании была возложена на систему общественных палат законом о поправке к Конституции РФ. Всего с 25 июня по 1 июля на участках в России и за рубежом работали более 526 тысяч представителей общественных организаций и политических партий.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Общественная палата Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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