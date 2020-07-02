Названы самые грубые водители Евросоюза

Привычки и манера поведения на дорогах водителей из 11 стран-членов Европейского союза стали предметом социологического исследования, проведенного службой изучения общественного мнения Ipsos для французской компании-оператора дорожной инфраструктуры Vinci Autoroutes.

Результаты опубликованного накануне соцопроса показывают, что самыми грубыми водителями в Евросоюзе являются французы и греки. Такой вывод исследователи сделали после того, как 70 процентов опрошенных респондентов во Франции и Греции признались в регулярных оскорблениях других участников дорожного движения. В отличие от "горячего" европейского юга на севере ЕС ситуация выглядит иначе. Так, в Швеции количество грубиянов за рулем составляет всего 34 процента, подсчитали в Ipsos.

Выяснилось, что среди любителей выйти из машины для "разборок" на дороге лидирует Польша - 37 процентов поляков вели себя подобным образом. В целом в ЕС аналогично поступает лишь пятая часть опрошенных.

Не особо законопослушными европейские водители являются и в части соблюдения скоростного режима. Согласно данным соцопроса, 88 процентов автолюбителей ЕС периодически превышают допустимую скорость движения. Это нарушение, как известно, является одной из главных причин смертельных ДТП - в 2019 году в автоавариях на территории ЕС погибли 22800 человек.

Уточняется, что исследование Ipsos проводилось во Франции, Германии, Бельгии, Испании, Великобритании, Италии, Швеции, Греции, Польше, Нидерландах и Словакии.