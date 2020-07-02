Неизвестные убили 24 пациента реабилитационного центра в Мексике

Неизвестные напали на реабилитационный центр для наркозависимых в мексиканском городе Ирапуато. Злоумышленники приехали на трех грузовиках, а затем открыли огонь по тем, кто находился в здании. Погибли 24 человека, еще семь пострадали, сообщает РИА Новости.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, силы национальной гвардии. Глава полиции штата Гуанахуато Педро Кортес Алкала рассказал, что учреждение под названием "Возвращаю свою жизнь" работало нелегально. В декабре прошлого года из аналогичного реабилитационного центра были похищены более 20 пациентов.