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02.07.2020 04:15
Рубрика: В мире

Неизвестные убили 24 пациента реабилитационного центра в Мексике

Неизвестные напали на реабилитационный центр для наркозависимых в мексиканском городе Ирапуато. Злоумышленники приехали на трех грузовиках, а затем открыли огонь по тем, кто находился в здании. Погибли 24 человека, еще семь пострадали, сообщает РИА Новости.

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На место происшествия прибыли сотрудники полиции, силы национальной гвардии. Глава полиции штата Гуанахуато Педро Кортес Алкала рассказал, что учреждение под названием "Возвращаю свою жизнь" работало нелегально. В декабре прошлого года из аналогичного реабилитационного центра были похищены более 20 пациентов.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика

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