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02.07.2020 20:23
Рубрика: Спорт

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Непомнящий сохранял шансы на выход в финал онлайн-турнира
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 143(8197)
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил Аниша Гири из Нидерландов и сравнял счет в полуфинальном матче онлайн-турнира по быстрым шахматам Chessable Masters. Судьба путевки в финал, где победителя этой пары уже ждет чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, решилась 2 июля после подписания этого номера "РГ" в печать.

В первом матче из четырех партий, состоявшемся во вторник, Непомнящий и Гири дважды сыграли вничью и две партии остались за шахматистом из Нидерландов. В среду россиянин сразу добился преимущества, взяв одно очко. Остальные три встречи получились ничейными. Таким образом, счет в противостоянии стал равным - 1:1.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Что касается Карлсена, то в другом полуфинале он уверенно обыграл китайца Дин Лижэня и стал первым финалистом. Но участников турнира, комментаторов и болельщиков восхитила не чемпионская игра Магнуса, который к тому же является организатором этой серии онлайн-соревнований с общим призовым фондом в один миллион долларов, а его спортивные принципы, принципы "Фэйр плей".

У Динь Лиженя произошел сбой связи, а когда подключение восстановилось, из-за цейтнота ничейная позиция китайского шахматиста превратилась в поражение. Тогда Карлсен намеренно проиграл следующую партию в четыре хода, чтобы компенсировать сопернику этот не совсем справедливый проигрыш и снова уравнять шансы.

- Я уважаю Дина как шахматиста и человека, так что я решил, что это будет правильно, - объяснил чемпион свой поступок. - Возможно, я и сожалел бы о нем, если бы я проиграл одну из двух следующих партий, но все равно считаю, что должен был так поступить.

Карлсен получил много хвалебных комментариев в свой адрес, но подчеркнул, что сделал это не ради похвалы.

Победитель получит большую часть из 150 тысяч долларов призовых и путевку в Гранд-финал

- Люди, которые знают меня хорошо, подтвердят, что я принимаю решения в спорте не для того, чтобы кому-то понравиться, - приводит слова Карлсена портал chess24. - Хотя не очень очевидно, что это правильный поступок. Когда у кого-то происходит обрыв соединения в ничейной позиции, любое решение будет неправильным, но я рад услышать столько комплиментов обо мне самом, а не о моей игре. Это не то, что я добивался этим поступком, но все равно спасибо.

Спорт Шахматы

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