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02.07.2020 23:42
Рубрика: Спорт

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Ничья "Ростова" и "Краснодара" приблизила питерский "Зенит" к "золоту"
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 143(8197)
Питерский "Зенит" на расстояние шага приблизился к золотым медалям по итогам 25-го тура Премьер-лиги. Действующий чемпион страны может завоевать второй титул подряд уже в это воскресенье, что стало осуществимо благодаря осечкам главных преследователей, "Локомотива" и "Краснодара".
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Питерцы, напомним, в гостях одолели "Тамбов" - 2:1, в то время как "Локо" не смог переиграть на своем поле "Крылья Советов" - 1:1, а "Краснодар" в заключительном матче тура не справился на выезде с "Ростовом" и довольствовался ничьей с тем же счетом.

Фото: РИА Новости
Встреча "Ростова" и "Краснодара" в рамках ЧР вошла в историю

Значимость южного дерби, как нередко называют противостояние краснодарского и ростовского клубов, с турнирной точки зрения трудно было переоценить. "Ростов" в случае успеха мог выйти на третью строчку, а "Краснодару" победа позволила бы сохранить второе место по потерянным очкам. Надо ли говорить, что ничья совершенно не устроила обе стороны.

Хотя сам по себе матч получился запоминающимся, в чем отдельная заслуга главного рефери матча Виталия Мешкова и помогавшей ему бригады видеоассистентов (VAR). Нет, грубой ошибки судьям избежать удалось, но ценой самого продолжительного матча в истории Премьер-лиги, то есть начиная с 2001 года.

"Краснодар" открыл счет еще на 13-й минуте после удара Андреаса Берга и почти довел игру до победы. Однако уже в дополнительное время защитник гостей Кайо локтем невольно преградил путь мячу после скидки ростовчанина Максима Осипенко. Пенальти? Сам Мешков нарушения в динамике эпизода не заметил: на возможность фола арбитру указали видеоассистенты. Правда, конкретного решения от VAR Мешков так и не дождался и лично отправился к экрану смотреть на видеоповтор. Только Виталий убедился, что игра рукой все-таки имела место и показал на "точку", как возникли новые сомнения, мол, а не был ли Осипенко в момент подачи в офсайде? И снова тягучее ожидание, завершившееся вердиктом: не был. В итоге назначенный пенальти реализовал Ивелин Попов - 1:1.

Команды в совокупности отыграли 111 минут 15 секунд. Это слишком долго даже для эпохи VAR. Поэтому понятно некоторое разочарование главы департамента судейства Российского футбольного союза Виктора Кашшаи, при том, что само по себе решение Мешкова он одобрил.

С учетом компенсированного арбитром времени "Ростов" и "Краснодар" провели на поле 111 минут

- Мы недовольны тем, сколько времени было затрачено. От момента нарушения до пробития пенальти прошло более 8 минут - это неприемлемо для профессионального футбола, - подчеркнул венгр.

К слову, главный тренер "Ростова" Валерий Карпин, по собственному признанию, разглядел нарушение практически сразу.

- Не хотелось бы говорить о судействе, - признался специалист. - По поводу просмотров моментов и долгого назначения одиннадцатиметрового в ворота "Краснодара" сказать нечего. Просматривали и просматривали. Мне даже после одного повтора, который я подсмотрел, стало понятно: это пенальти. Не понимаю, чего они так долго смотрели.

А наставник гостей Мурад Мусаев с мучительно назначавшимся пенальти и вовсе не согласился.

- К сожалению, в наши ворота поставили неоднозначный пенальти, - констатировал главный тренер "Краснодара". - Уже в который раз такое происходит. И в прошлом году в борьбу за путевку в Лигу чемпионов вмешались грубейшие ошибки судьи. Если так будет продолжаться, то можно не заканчивать первенство. Что касается непосредственно нашей игры, то мы понимали, что в концовке не хватит сил. Надо было забивать второй мяч. Нельзя отдавать инициативу.

Главным выгодоприобретателем ничьей на Дону оказался "Зенит". Питерцы могут стать чемпионами уже в воскресенье, если обыграют в гостях... все тот же "Краснодар". Правда, при этом необходимо еще одно условие: "Локомотив", отставший от лидера на 11 очков, должен на своем поле уступить "Сочи".

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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- Нас эти расклады не очень-то волнуют, - поделился своим мнением относительно "золотой" гонки Мурад Мусаев. - Мы сосредоточены на своей игре. Понятно, что в воскресенье будет топ-матч, на него никого не нужно дополнительно настраивать. Ждем его с нетерпением! Главное - восстановиться и подойти к нему во всеоружии.

Добавим, что по итогам 25-го тура произошла первая тренерская отставка после рестарта сезона. После домашнего поражения от "Ахмата" (1:3) руководство тульского "Арсенала" уволило Игоря Черевченко, с которым клуб в прошлом году впервые в своей истории принял участие в еврокубках. Но кого нынче волнуют старые заслуги. "Оружейники" неплохо шли по дистанции, в какой-то момент всерьез претендовали на повторное попадание в еврокубки, однако поражения в пяти последних матчах отбросили "Арсенал" аж на десятую строчку. И оргвыводы не заставили себя ждать. В освободившееся тренерское кресло уже вовсю сватают Юрия Семина, но пока к матчам команду будет готовить Сергей Подпалый, тренировавший фарм-клуб туляков "Химик-Арсенал".

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