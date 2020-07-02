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02.07.2020 14:44
Рубрика: Экономика

Новак спрогнозировал ускоренный отказ от потребления нефти после пандемии

Текст: Ольга Игнатова

После пандемии коронавируса отказ от потребления нефти и газа в мире ускорится, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Свою точку зрения он озвучил в рамках международного дискуссионного клуба "Валдай". По мнению министра,будет расти доля потребления альтернативной энергии.

Цены на нефть снижаются на фоне вероятности второй волны пандемии

"Все сходятся в этом. И мы согласны с тем, что структура энергетики в мире изменится. Снижение доли углеводородов и так ожидалось с 85% до 75% к 2040 году", - цитирует Новака ТАСС. По его мнению, доля углеводородов в мировом энергобалансе к 2040 году снизится до 65-68%.

Соответственно, как подчеркнул глава Минэнерго, начнет увеличиваться доля возобновляемых источников энергии. Сегодня эта тенденция усиливается, считает Новак. "На мой взгляд, доля альтернативных источников энергии к 2040 году будет гораздо выше, чем ожидалось", - подчеркнул он.

На уровни потребления нефти и газа, которые были до пандемии, Россия может выйти только к концу 2021 года.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Пандемия коронавируса COVID-19

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