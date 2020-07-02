1. "Попрыгунья", 1955, реж. Самсон Самсонов

Одна из наиболее тонких экранизаций Чехова. Незабываемые Людмила Целиковская в заглавной роли и Сергей Бондарчук в роли доктора Дымова. И замечательная музыка незаслуженно забытого композитора Николая Крюкова - центральная мелодия не уходит из памяти и воскрешает удивительную по проникновенности атмосферу картины.

2. "Чистое небо", 1961, реж. Григорий Чухрай

Ключевой фильм "оттепельных" лет. Военный летчик попадает в немецкий плен и, подобно многим, оказывается "врагом" на родине: его исключают из партии, лишают боевых орденов, сама его жизнь теперь не стоит и гроша. Выстоять ему помогает любовь его верной Саши, а смерть тирана возвращает героя войны к полноценной жизни. Фантастические по силе работы вскоре трагически погибшего Евгения Урбанского и дебютировавшей в кино Нины Дробышевой.

3. "Праздник святого Йоргена", 1930, реж. Яков Протазанов

Фильму 90 лет, но он не теряет актуальности. Одна из самых смешных авантюрных комедий, снятых на пороге немого и звукового кино. Бежавший из тюрьмы вор Коркис и мелкий жулик Шульц, заметив, как умело дирижируют доверчивой толпой попы, быстро находят с ними общий язык. Экранизация повести "Фабрика святых" датского сатирика Харальда Бегстедта. Диалоги Ильфа и Петрова. Из лучших комедийных ролей Игоря Ильинского и Анатолия Кторова.

4. "А если это любовь?", 1961, реж. Юлий Райзман

Картина когда-то прозвучала взрывом социальной бомбы: в нашем кино впервые заговорили о том, что школьники - тоже люди, и нужно уважать их чувства. Как ни странно, для многих и теперь это не очевидно - иначе не стояла бы так остро проблема подросткового суицида. Российских Ромео и Джульетту сыграли Игорь Пушкарев и Жанна Прохоренко. А чтобы провести прямую линию уже к новым временам и новым нравам, стоит посмотреть фильм "14+", снятый в 2015 году Андреем Зайцевым.

5. "Долгая счастливая жизнь", 2012, реж. Борис Хлебников

Одна из первых картин, зафиксировавших хищные нравы новорусского капитализма. Молодой фермер (Александр Яценко) вступает в схватку с коррумпированной местной властью: на его хозяйство кто-то положил глаз, и землю отнимают. Парень остается один на один с чиновными бандитами, и теперь ему надо отстаивать уже не обреченную ферму, а право считать себя человеком.

Визитная карточка

Валерий Кичин - журналист, критик, обозреватель "Российской газеты".

Автор статей о кино, театре и музыке, книг "Танцующая в пустоте", "Там, где бродит Глория Мунди", "Людмила Гурченко".

Автор идеи и программный директор онлайн-фестиваля "Дубль дв@" и фестиваля Уралкинофест.

Автор и ведущий выпусков Видеоклуба D2.

Лауреат премии "Золотой Овен", профессиональной премии Гильдии критиков СК РФ "Белый слон", Премии правительства Российской Федерации, заслуженный работник культуры РФ.