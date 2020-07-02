Установлен общий предок и общая родина всех домашних кур

Предком домашних кур является один из подвидов дикого банкивского петуха, обитающего на юго-западе Китая, севере Таиланда и Мьянму. Это показало исследование генома птиц, результаты которого опровергают известную гипотезу об одомашнивании кур в нескольких регионах Азии.

Команда китайских ученых под руководством Я-Пин Чжан из Института зоологии в Куньмине пришла к такому выводу, проанализировав геном 863 диких и домашних кур. Как уточняется в журнале Cell Research, среди них были представители различных домашних пород, а также всех пяти подвидов банкивского петуха и трех диких видов из рода Gallus. Эти данные позволяют воспроизвести историю домашних кур намного детальнее, чем ранее.

Исследование показало, что подвиды банкивского петуха сильно расходятся друг от друга с точки зрения генетики. Ближайшим родственником домашних кур оказался подвид, населяющий юго-запад Китая, север Таиланда и Мьянму, где, видимо, и одомашнили птицу. Сравнение геномов показало: это случилось примерно девять с половиной тысяч лет назад.

Тем не менее, контакты домашних кур с дикими сородичами не прекратились. Из очага одомашнивания птицы начали распространяться по Юго-Восточной Азии и скрещивались с местными подвидами банкивских петухов, что хорошо видно по геному домашних кур, как азиатских пород, так и белых леггорнов.

Исследователи смогли выделить участки генома, подвергшиеся при одомашнивании наибольшему давлению отбора, например, гены, ответственные за развитие нервной системы, мышц и костей, а также регулирующие рост и размножение.