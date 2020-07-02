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02.07.2020 09:18
Рубрика: В мире

Офисы членов Европарламента были ограблены во время изоляции

Текст: Максим Макарычев

Воры воспользовались пандемией коронавируса, чтобы проникнуть в офисы депутатов Европейского парламента в Брюсселе.

Так, немецкий депутат Европарламента Нико Семсрот сказал CNN, что его офис был взломан, а оборудование, включая два ноутбука, было похищено. По его словам, в ноутбуках содержалась конфиденциальная информация, в том числе, о закрытых заседаниях парламента. Он допустил то, что, воры проникли в служебные кабинеты, по меньшей мере, пятидесяти его коллег. Семсрот сообщил, что впервые предупредил DG Safe (парламентскую службу безопасности) и спикера Европарламента Дэвида Сассоли шесть недель назад, призывая их "принять меры и сообщить всем членам Европарламента, что происходит что-то серьезное".

Фото: AP
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Информацию о незаконном проникновении в штаб-квартиру парламента подтвердил и итальянский депутат Массимо Казанова. Он написал в социальных сетях, что его офис был взломан и разграблен, но ничего ценного из него не пропало. По словам депутата, неизвестные люди ворвались в его офис в Брюсселе, взломали замки шкафов в поисках ценностей, ничего не взяли, но "перевернули некоторые вещи с ног на голову".

Здание Европарламента в Брюсселе фактически пустовало с марта, когда были приняты строгие меры изоляции в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса. Членам Европарламента и его сотрудникам было предложено работать на удаленном доступе из своих стран, а основное и дополнительные здания были закрыты для внешних посетителей.

Представитель парламента сказал CNN, что в службе безопасности законодательного органа получили сообщения о кражах еще в апреле и находятся в контакте с местной полицией и властями. "Мы предложили помощь и поддержку пострадавшим депутатам и связали их с местной полицией", - говорится в заявлении. Он не предоставил подробностей того, сколько офисов было взломано. В заявлении парламента говорится о том, что в помещении Европарламента были введены усиленные меры защиты, в том числе задействованы дополнительные охранники, патрулирующие периметр и коридоры, и проводящие дополнительные проверки доступа к зданию.

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