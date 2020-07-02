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02.07.2020 12:48
Рубрика: Власть

Памфилова: ЦИК 3 июля подведет окончательные итоги голосования по Конституции

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком планирует огласить окончательные результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ на заседании в пятницу 3 июля. Об этом сообщила глава комиссии Элла Памфилова.

"Мы даем возможность нашим комиссиям сегодня, если поступят какие-то жалобы, возможность их рассмотреть, разобраться, подвести итоги, доставить нам все документы, которые положено, чтобы завтра спокойно подвести официально итоги голосования", - сказала она.

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"Но уже сегодня можно сказать, что общероссийское голосование состоялось. На сегодняшний момент нам неизвестно о каких-либо случаях, которые могут в хоть какой-то мере повлиять на тот результат, который мы сейчас видим", - добавила Памфилова.

Ранее в четверг она огласила предварительные результаты плебисцита: явка составила 67,97%, ответ "да" выбрали 77,92% участников голосования, "нет" - 21,27%".

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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