Памфилова: ЦИК 3 июля подведет окончательные итоги голосования по Конституции

Центризбирком планирует огласить окончательные результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ на заседании в пятницу 3 июля. Об этом сообщила глава комиссии Элла Памфилова.

"Мы даем возможность нашим комиссиям сегодня, если поступят какие-то жалобы, возможность их рассмотреть, разобраться, подвести итоги, доставить нам все документы, которые положено, чтобы завтра спокойно подвести официально итоги голосования", - сказала она.

"Но уже сегодня можно сказать, что общероссийское голосование состоялось. На сегодняшний момент нам неизвестно о каких-либо случаях, которые могут в хоть какой-то мере повлиять на тот результат, который мы сейчас видим", - добавила Памфилова.

Ранее в четверг она огласила предварительные результаты плебисцита: явка составила 67,97%, ответ "да" выбрали 77,92% участников голосования, "нет" - 21,27%".