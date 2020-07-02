Пандемия подняла цены на коллекционные автомобили и бриллианты

В период пандемии вырос спрос на предметы роскоши - классические автомобили, бриллианты и искусство. Цена на классические автомобили в апреле выросла на 3,3%, на предметы искусства - на 1%. Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.

Пандемия своеобразным образом повлияла на перераспределение спроса внутри люксовых товаров категории SuperVIP. Как отмечается в исследовании Knight Frank (отслеживает индекс инвестиционной привлекательности предметов роскоши - 1 KFLII), режим ограничений сказался на продажах, однако два рынка - классических автомобилей и предметов искусства - продемонстрировали рост на 3,3% и на 1% соответственно.

Как отмечается в сообщении Knight Frank, это довольно высокий процент, учитывая стоимость данной категории товаров и динамику цен. По итогам 2019 года классические автомобили упали в цене на 7%, а за последнее десятилетие подорожали на 194%.

"До начала карантина за высокую стоимость были проданы автомобили на основных аукционах: в Париже, Скоттсдейле и Амелии. Например, 2,8 млн долларов США отдано за модель Ferrari Enzo 2003 года (Sotheby"s) и 2,2 млн долларов - за модель Rolls-Royce Silver Ghost 1914 года (Gooding & Co). Однако главной сделкой года стала продажа за $7,1 млн модели Bugatti Type 55 Super Sport Roadster 1932 года на аукционе Bonhams", - приводятся в сообщении слова директора департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марины Шалаевой.

При этом отмечается в отчете, во время вспышки коронавируса данный рынок находился в устойчивом положении, а самым высоким был индекс коллекционных автомобилей марки Ferrari.

Эксперты затрудняются прогнозировать насколько долгосрочным окажется этот тренд отмечая, что после окончания пандемии Covid-19 ключевыми факторами влияния и на данный рынок станут макроэкономические показатели: уровни процентных ставок, инфляции и цен на активы.

"Значение перечисленных показателей, в свою очередь, будет напрямую зависеть от действий со стороны государств и ЦБ, в частности", - отмечается в отчете Knight Frank.

В компании напоминают, что в 2019 году самыми существенными факторами, оказавшими влияние на рынок в целом стали неопределенность, связанная с Brexit, а напряженные торговые отношения между Китаем и США в большей мере повлияли на сегмент предметов искусства.

"Global Index of artists, подготовленный для KFLII компанией Art Market Research и отслеживающий изменения в цене предметов искусства, проданных на мировых аукционах, показал рост стоимости актива на 134% за десятилетие и на 4% за год. В I квартале 2020 года показатель вырос на 1%", - говорится в исследовании.

Эксперты отмечают значительные изменения, которые пандемия COVID-19 внесла в работу люксового рынка - от перехода к онлайн-аукционам ведущими аукционными домами и, как следствие выхода в онлайн, расширения аудитории за счет молодых миллионеров.

Так, по словам Марины Шалаевой, вспышка заболевания коронавирусом моментально сказалась на количестве публичных торгов и деятельности аукционных домов, которые были вынуждены перейти к онлайн-просмотрам и приватным сделкам. Отмечается, что возникший спад активности в некоторой степени был компенсирован ростом онлайн-продаж, которые чаще осуществляют молодые коллекционеры.

"Во время закрывшегося 30 апреля онлайн-аукциона Christie"s "Современное искусство Азии", в рамках которого прошла виртуальная демонстрация произведений востребованных художников, было распродано на 100% лотов. Реальный уровень продаж превысил прогнозируемый на 60%. В связи с растущим объемом онлайн-продаж аукционным домам придется придумывать новые привлекательные форматы, чтобы оставаться релевантными востребованными", - уверена Вероника Лукасова из Art Market Research, слова которой приводятся в сообщении.

В сегменте произведений искусства аналитики отмечают, рост продаж произведений женщин-художниц, отмечая, что если рецессия в экономике сильно ударит по всему миру, то можно будет ожидать пополнений из частных коллекций. "Так, сюрпризом на майском аукционе Sotheby"s стала одна из редких работ Орсолы Маддалены Каччи "Натюрморт птиц", которая пришла из итальянской частной коллекции. Работа была моментально куплена по цене 212 500 фунтов стерлингов (с учетом сборов) после 49 заявок на сумму от 10 тысяч до 15 тыяч фунтов стерлингов", - говорится в отчете Knight Frank.

Эксперты говорят и о движении на рынке цветных бриллиантов. "За последние десять лет средняя стоимость этого актива (в частности, розовых, голубых и желтых камней) выросла на 77%. аиболее популярными стали розовые бриллианты - цена выросла на 116%, в то время как стоимость желтых увеличилась лишь на 20%. На голубые бриллианты цена выросла на 81%", - сообщают исследователи. При этом, подчеркивается в отчете, за последние недели значительно увеличилось число заказов на товары этой категории из люксового сегмента.

Knight Frank Luxury Investment Index (KFLII) - индекс, который отслеживает стоимость 11 классов люксовых активов, включая сумки Hermès, классические автомобили, искусство и редкие сорта виски.