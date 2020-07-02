Педро Альмодовар победил коронавирус и написал сценарий к новому фильму

Во время вынужденной изоляции Альмодовар смог сосредоточиться на работе и закончить сценарий фильма под названием Madres paralelas ("Параллельные матери"). Начать съемки режиссер рассчитывает уже в октябре этого года.
В новой драме, рассказывает РИА Новости, Альмодовар возвращается к "женской вселенной" и обращается к теме материнства. Сюжет картины строится на истории двух женщин, которые становятся матерями в один день. И с этого момента их жизни развиваются как бы параллельно друг другу. Отсюда и необычное название фильма.
На одну из главных ролей режиссер пригласил актрису, которую называет своей подругой, Пенелопу Крус. И она, по его словам, согласилась, потому что ей очень понравилась история. И к тому же они уже работали вместе над семью картинами.