Педро Альмодовар победил коронавирус и написал сценарий к новому фильму

Известный испанский режиссер и двухкратный обладатель премии "Оскар" Педро Альмодовар оказался в изоляции из-за коронавируса и посвятил все время работе над сценарием нового фильма, в котором одну из главных ролей исполнит Пенелопа Крус. О своей болезни режиссер рассказал в интервью агентству Efe: "Я пережил его, как еще один грипп".

Во время вынужденной изоляции Альмодовар смог сосредоточиться на работе и закончить сценарий фильма под названием Madres paralelas ("Параллельные матери"). Начать съемки режиссер рассчитывает уже в октябре этого года.

В новой драме, рассказывает РИА Новости, Альмодовар возвращается к "женской вселенной" и обращается к теме материнства. Сюжет картины строится на истории двух женщин, которые становятся матерями в один день. И с этого момента их жизни развиваются как бы параллельно друг другу. Отсюда и необычное название фильма.

На одну из главных ролей режиссер пригласил актрису, которую называет своей подругой, Пенелопу Крус. И она, по его словам, согласилась, потому что ей очень понравилась история. И к тому же они уже работали вместе над семью картинами.