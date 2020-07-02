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02.07.2020 14:17
Рубрика: Власть

Песков назвал приоритетные задачи в работе глав регионов РФ

Текст: Ксения Воронцова

Приоритетными задачами для глав регионов в настоящее время остаются поддержка системы здравоохранения и борьба с экономическими последствиями пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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"Если говорить о задачах, связанных с эпидемией, то хотя ситуация и улучшилась настолько, чтобы не тормозить политическую жизнь в стране, все равно необходимость продолжения соответствующих мер предосторожности, поддерживания системы здравоохранения на должном уровне готовности никуда не исчезла. Это направление работы, безусловно, будет оставаться в приоритете", - сказал журналистам представитель Кремля.

Также как и борьба с экономическими последствиями пандемии, добавил он.

"Несомненно, это также будет оставаться и приоритетом для президента в его работе", - сказал Песков.

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