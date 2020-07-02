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02.07.2020 14:53
Рубрика: В мире

Под пирамидой Луны найден спуск в подземный мир Теотиуакана

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Международная команда ученых использовала современные технологии лазерного сканирования для исследования пирамиды Луны, расположенной в мексиканском Теотиуакане, одном из крупнейших древних городов Мезоамерики. В результате под этим массивным сооружением была обнаружена крупная пещера естественного происхождения.

Исследование опубликовано в свежем выпуске журнала The Journal of Archaeological Science, а коротко о нем рассказывает Ancient Origins. Ученые использовали две новые технологии, которые позволяют "заглянуть" под поверхность без проведения раскопок.

Фото: Nicholas Dunning / University of CIncinnati
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В результате под пирамидой Луны в Теотиуакане была обнаружена крупная пещера. Ученые считают, что она имеет естественное происхождение. Это открытие проливает новый свет на историю этого города.

Известно, что пирамиды в нем выровнены в соответствии с расположением астрономических объектов. Знаменитая Дорога мертвых соединяла пирамиду Луны, храм Кецалькоатля и пирамиду Солнца. Причем под двумя последними объектами ранее были найдены искусственно созданные тоннели.

У древних жителей Мезоамерики пещеры были мистифицированы - их считали входами в подземный мир, куда уходят усопшие. В новом исследовании описываются естественные пустоты, расположенные на глубине 15 метров под пирамидой Луны.

Это объясняет, почему именно в данном месте был построен Теотиуакан, а не, скажем, не в 10 километрах от него, где имелись более крупные источники воды.

Теперь же ученые предположили, что именно природная пещера подвигла древних жителей на строительство пирамиды Луны, а затем и всего города. Теотиуакан расположен в 40 километрах к северо-востоку от Мехико. Точная дата его постройки еще не установлена. Считается, что первое поселение здесь возникло около 600 года до нашей эры.

Фото: Shai Halevy, Israel Antiquities Authority
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Однако первые поселенцы не строили монументальных каменных объектов, которые появились гораздо позже. Например, пирамида Луны была возведена между 100 и 450 годами нашей эры и использовалась преимущественно для ритуалов и церемоний, включая жертвоприношения людей и животных.

На начальной стадии существования население здесь составляло около шести тысяч человек, но постепенно оно выросло до 125 тысяч. В пору своего расцвета это был не только крупнейший город доколумбовой Америки, но и один из крупнейших городов мира.

Исследование показало, что подземный мир Теотиуакана также был весьма большим. Под ним расположена целая сеть пещер и искусственно проложенных тоннелей. Поскольку пещера под пирамидой Луны на данный момент является единственной, имеющей природное происхождение, ученые предположили, что эта пирамида и стала отправной точкой для планировки всего древнего мегаполиса.

Кроме того, авторы работы поддержали ранее выдвинутую гипотезу о том, что пирамиды лишь повторяли своей формой окружающие горы и символизировали связь между надземным и водным подземным миром.

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