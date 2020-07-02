Под пирамидой Луны найден спуск в подземный мир Теотиуакана

Международная команда ученых использовала современные технологии лазерного сканирования для исследования пирамиды Луны, расположенной в мексиканском Теотиуакане, одном из крупнейших древних городов Мезоамерики. В результате под этим массивным сооружением была обнаружена крупная пещера естественного происхождения.

Исследование опубликовано в свежем выпуске журнала The Journal of Archaeological Science, а коротко о нем рассказывает Ancient Origins. Ученые использовали две новые технологии, которые позволяют "заглянуть" под поверхность без проведения раскопок.

В результате под пирамидой Луны в Теотиуакане была обнаружена крупная пещера. Ученые считают, что она имеет естественное происхождение. Это открытие проливает новый свет на историю этого города.

Известно, что пирамиды в нем выровнены в соответствии с расположением астрономических объектов. Знаменитая Дорога мертвых соединяла пирамиду Луны, храм Кецалькоатля и пирамиду Солнца. Причем под двумя последними объектами ранее были найдены искусственно созданные тоннели.

У древних жителей Мезоамерики пещеры были мистифицированы - их считали входами в подземный мир, куда уходят усопшие. В новом исследовании описываются естественные пустоты, расположенные на глубине 15 метров под пирамидой Луны.

Это объясняет, почему именно в данном месте был построен Теотиуакан, а не, скажем, не в 10 километрах от него, где имелись более крупные источники воды.

Теперь же ученые предположили, что именно природная пещера подвигла древних жителей на строительство пирамиды Луны, а затем и всего города. Теотиуакан расположен в 40 километрах к северо-востоку от Мехико. Точная дата его постройки еще не установлена. Считается, что первое поселение здесь возникло около 600 года до нашей эры.

Однако первые поселенцы не строили монументальных каменных объектов, которые появились гораздо позже. Например, пирамида Луны была возведена между 100 и 450 годами нашей эры и использовалась преимущественно для ритуалов и церемоний, включая жертвоприношения людей и животных.

На начальной стадии существования население здесь составляло около шести тысяч человек, но постепенно оно выросло до 125 тысяч. В пору своего расцвета это был не только крупнейший город доколумбовой Америки, но и один из крупнейших городов мира.

Исследование показало, что подземный мир Теотиуакана также был весьма большим. Под ним расположена целая сеть пещер и искусственно проложенных тоннелей. Поскольку пещера под пирамидой Луны на данный момент является единственной, имеющей природное происхождение, ученые предположили, что эта пирамида и стала отправной точкой для планировки всего древнего мегаполиса.

Кроме того, авторы работы поддержали ранее выдвинутую гипотезу о том, что пирамиды лишь повторяли своей формой окружающие горы и символизировали связь между надземным и водным подземным миром.