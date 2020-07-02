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02.07.2020 15:08
Рубрика: Общество

Посольство РФ прокомментировало случаи чумы в Монголии

Текст: Диана Ковалева

Власти Монголии сразу приняли необходимые меры после того, как на западе страны были зафиксированы два случая заболевания чумой. Причин для беспокойств нет. Об этом заявили в пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе.

Фото: Sajjad Safari/IIPA via AP
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"Это все произошло в удаленном от Улан-Батора аймаке (современная административно-территориальная единица в Монголии - прим. "РГ"). Он находится на западе страны. У нас пока нет данных о том, что там находятся россияне. Там два случая - это два человека в двух сомонах (наименьшая административно-территориальная единица - прим. "РГ"). И меры были приняты сразу же местными властями. Они изолировали этих людей и их возможные контакты. Поэтому оснований для серьезных беспокойств нет", - цитирует пресс-службу РИА Новости.

В посольстве также сообщили, что сомоны, где обнаружили случаи заболевания чумой, перекрыты и проехать туда нельзя. По словам представителя пресс-службы, туристов там нет, "а те россияне, которые находятся здесь - их не так много и они редко бывают в тех краях".

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Кроме того, в дипмиссии отметили со ссылкой на представителя ВОЗ в Монголии Сергея Диордицу, что эти заболевания являются сезонным явлением. Все потому, что в Монголии существуют природные очаги чумы, которую разносят грызуны тарбаганы. Их, в свою очередь, несмотря на запреты и рекомендации местных властей, продолжают употреблять в пищу местные жители. Заразиться от грызунов можно не столько при поедании их мяса, сколько при их разделке, отметили в пресс-службе. Но и это - лишь единичные случаи.

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