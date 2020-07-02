Президент Беларуси вручил государственные награды

Высокие награды вручил белорусский лидер накануне государственного праздника - Дня независимости, сообщает 2 июля пресс-служба президента. "Глядя на вас, я испытываю гордость и самую глубокую признательность, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Сегодня у всех нас, можно сказать, тройной праздник".

Во-первых, пояснил глава государства, "вы удостоены государственных наград за выдающиеся профессиональные достижения, которые прославляют нашу Беларусь, вписывают в ее современную летопись яркие и запоминающиеся страницы". Во-вторых, особую торжественность встрече, по его мнению, придает то, что она проходит накануне важнейшего в истории белорусского суверенного государства дня.

В-третьих, весь мир, констатировал Лукашенко, отмечает 75-летие Великой Победы во Второй мировой войне. "Мы низко кланяемся всем ветеранам. И хорошо помним, что белорусы - потомки героического советского народа-победителя. В горниле страшнейшей гуманитарной катастрофы мы потеряли треть нашего населения, - напомнил он. - В наших детях и внуках, в наших профессиональных успехах - частица их бессмертия".

Особо отметил президент труд медиков, которые, по его словам, находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Подчеркнув, что национальная система здравоохранения выстояла, он пояснил, что, тем не менее, в стране не снижается "градус борьбы".

В числе награжденных, информирует источник в администрации Лукашенко, - военно-полевой хирург профессор Владимир Корик, который делает уникальные операции, спасая жизни людей, ректор Гродненского медицинского университета профессор Виктор Снежицкий. Кстати, это учебное заведение, как известно, занимается не только подготовкой специалистов, но и является полноценным научным и консультационным центром.

Обращаясь к представителям аграрной индустрии, глава государства обратил внимание, что этой весной из-за последствий коронавируса далеко не все страны смогли провели полноценную посевную. "По оценкам ООН, от 800 млн до 1 млрд населения будут голодать. Вы же сделали все возможное, чтобы в Беларуси, как гласит народная мудрость, был "хлеб і да хлеба", - заметил президент, обращаясь к награжденным героям полей.

В условиях коронакризиса, по его словам, выстояли и многие отрасли промышленности. "И мне приятно видеть здесь представителей белорусских брендовых предприятий, таких как "Керамин", чья продукция пользуется популярностью и в республике, и за ее пределами", - сказал белорусский лидер.

Среди приглашенных, сообщают новостные порталы, - представители самых разных профессий, люди, которые беззаветно служат Родине. Один из них - начальник 3-го отдела 1-го управления главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД полковник Александр Высоцкий. Именно под его руководством в прошлом году была проведена международная операция по конфискации самой крупной в истории независимой Беларуси партии героина - 550 кг. Его пытались поставлять из Афганистана в Евросоюз. Как отметил при вручении награды Лукашенко, только одна эта операция спасла десятки тысяч жизней не только в Беларуси, но и во многих странах Европы и Азии.

Самых теплых слов, заявил президент, заслуживают и те, кто работает в сфере культуры и искусства. Наград удостоены работники социальной сферы, науки и образования. А умение разглядеть в девчонках и мальчишках природный алмаз и превратить его в яркий бриллиант - задача тренеров. "Именно они в четком тандеме с выступающими атлетами создают славу спортивной державы, где живут сильные, умные и успешные люди", - добавил руководитель страны.

Белорусская земля, резюмировал он, веками славилась талантами. "И отрадно, что сегодня мы продолжаем выполнять божественный замысел: создаем свое счастье собственными руками".